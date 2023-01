Historiske Kilde vant Kitzbühel-utforen: – Det er helt surrealistisk

Fredag følte han at han var «døden nær». Lørdag ser Aleksander Aamodt Kilde (30) ut til å vinne med et hav av tid ned til resten i den fryktinngytende Die Streif-løypen i Kitzbühel.

fullskjerm neste SUVEREN: Aleksander Aamodt Kilde leder i Kitzbühel. 1 av 5 Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA / NTB

Rennet pågår fortsatt, men ingen skal på papiret kunne true Kilde.

– Det er helt surrealistisk. Spesielt etter de to dagene som har vært. Gårsdagen der jeg hadde et ordentlig skrekkmoment. Etter løpet i går var jeg, jeg vil ikke si redd, men jeg hadde ordentlig respekt for løypen, sier Kilde til NRK.

– Det er bare å ta seg av hatten, eller hjelmen for den saks skyld. Det var teknisk perfekt, men også perfekt mengde risiko. Han er bare best i verden. Han er best i alle partier. For en råtass, sier alpint-legende Aksel Lund Svindal til NRK i målområdet.

Aleksander Aamodt Kilde vant også utfor i ærverdige Kitzbühel i fjor, men da på fredagen. Nå blir han tidenes første nordmann til å vinne Kitzbühel-utforen helt fra toppen på en lørdag.

Da vanket det også gratulasjoner fra Arnold Schwarzenegger, kjent fra «The Terminator»-filmene:

STJERNEMØTE: Skuespilleren Arnold Schwarzenegger var borte hos Aleksander Aamodt Kilde i lederstolen i Kitzbühel.

Kilde fikk også lykkeønskninger fra Henrik Røa, som fredag brakk benet i Kitzbühel.

– Det går jo greit. Beinet har sett bedre ut, men jeg er i gode hender. Moro å se Aleks dundre ned i dag, sier en smilende Røa til NRK på video fra sykesengen.

– Det skjedde så fort at jeg ikke så den komme. Det var en merkelig følelse. Jeg følte jeg hadde full kontroll. Det var veldig kjipt, sier Røa om fallet og fortsetter:

– Først må jeg leges fra dette her. Jeg tar en dag om gangen. Det er fortsatt vondt, men jeg prøver å holde motet oppe.

– Når man får en skade som han gjør, så setter det seg ordentlig i magen. For meg som en slags storebror var det tøft i går, sier Kilde om Røa.

Da Kilde kastet seg ut den stupbratte bakken i Kitzbühel var det 42 år gamle Johan Clarey som ledet. Franskmannen har ti pallplasser i karrieren, men ingen seire. Den kom ikke lørdag heller.

For Kilde var i en egen klasse. Grønne tider som økte så og si hele veien, og i mål var bæringen 67 hundredeler foran Clarey.

Amerikanse Travis Ganong på tredjeplass var 95 hundredeler bak Kilde i mål.

Det har vært litt av en uke for Kilde. På torsdag trening pådro han seg brudd i hånden, før han i fredagens utfor endte Kilde på 16. plass etter det han selv beskrev som en «nær døden-opplevelse».

Opplevelsen han sikter til var da han i langt over 100 kilometer i timen holdt på å suse i nettet: