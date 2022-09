Brann-kapteinens drømmemål sendte Norge til VM

(Belgia – Norge 0–1) Først en kanon fra Tuva Hansen (25), så en smell for Ada Hegerberg (27). Hege Riises første landskamp som sjef ga opptur, nedtur – og VM-tur.

Brann-kapteinens lekre langskudd til 1–0, der hun rappet ballen foran en søvnig belgier og avanserte forbi Amber Tysiak før hun klinket til fra 18 meter, var nok til å sende Norge til VM i Australia og New Zealand neste år.

– Ganske greit mål! Jeg er ganske fornøyd med første landslagsmål. Jeg skulle rett til benken og feire med alle, stråler matchvinneren overfor NRK umiddelbart etter kampslutt.

– Det føles veldig godt. Det er forsvarsspill, oppofring, vinne dueller, bruke tid. Vi står med hjertet langt utenpå, vi gjennomfører og vi vinner, oppsummerer landslagssjef Hege Riise.

Bare minutter etter 1–0 gikk riktignok lagets store stjerne og ferske visekaptein Ada Hegerberg i bakken og hadde tydelig vondt etter å ha fått et spark i benet i en duell med Tysiak. Etter å ha blitt sjekket av det medisinske teamet ble byttetegnet gjort – og storscoreren fra Lyon haltet av banen med en ispose på venstreankelen.

Fakta VG-Børsen: Slik spilte de norske Belgia – Norge 0-1 (0-0) Tilskuere: 8500 på Den Dreef stadion. Mål: 0-1 Tuva Hansen (61). Dommer: Esther Staubli, Sveits – 5. Gult kort: B: Wullaert, Tysiak. N: Mjelde, Ildhusøy, Román Haug. NORGE (4–3–3): Aurora Mikalsen - 7. Norges beste. Holder Norge i stor grad inne i kampen i første omgang, selv om hun ikke blir satt på de største prøvene. Bruker tiden godt ved anledning, og får pipekonserter – og bidrar til å frustrere hjemmelaget. Utviser mer rutine enn de to landskampene skulle tilsi. Anja Sønstevold - 5. Belgia skaper en del sjanser på Sønstevolds side i første omgang, har bedre kontroll i den andre. Guro Bergsvand - 5. Sliter med sammen med Mjelde litt med Wullaert i første omgang, men de finner ut av det i den andre. Maren Mjelde − 6. Hever seg betydelig i andre omgang etter en litt rotete første og tar unna det aller, aller meste. Redder en belgisk utligning helt på tampen av kampen. Leder forsvaret som en kaptein skal spesielt i annen omgang. Tuva Hansen - 6. Hvilken scoring! Roter litt defensivt ved enkelte anledninger, men flere gode bidrag offensivt. Topper det hele når hun bryter ballen i høyt i banen og banker den i krysset. Frida Maanum - 6. Flere gode bidrag offensivt fra sin indreløperrolle. Skaper Norges første sjanse i en ellers litt tafatt førsteomgang. Ingrid Syrstad Engen - 4. Ble løpt litt rundt i første omgang og sliter med å dominere med ballen. Legger seg ned i stopper-leddet og bidrar til å sikre seieren. Guro Reiten − 5. Sliter litt med dødballpresisjonen, selv om det blir skapt noen sjanser. Presisjonen var ikke helt Reiten-nivå denne gangen. Elisabeth Terland - 4. Store sko å fylle i Caroline Graham Hansens fravær, en spiller det er urettferdig å sammenligne de fleste med. Noen ålreite bidrag offensivt, men et par stygge glipper defensivt kunne kostet dyrt. Ada Hegerberg - 5. Kjempet hardt, men dette var ikke hennes kamp – og det ble bare nesten og hun kommer aldri i god avslutningsposisjon. Dessverre for Hegerberg ble kampen ødelagt av en skade i andre omgang. Gikk av for egen maskin. Julie Blakstad - 6. Jobber steinhardt og spiller Maanum opp til en god sjanse i andre omgang med en klok pasning. Ellers var det mest nesten. Trener Hege Riise - 7. Har åpenbart fått opp moralen i laget. Mye trykk mot Belgia og en best tenkelig start som landslagssjef. Hun har imidlertid rett i at det ikke er en vakker kamp fra deres side, men godt forsvarsspill i andre omgang sikret seieren. Gjorde jobben de kom for. For lite spilletid til å bli vurdert: Celin Bizet Ildhusøy (inn for Ada Hegerberg i 67. minutt), Emilie Joramo (inn for Frida Maanum i 77. minutt) og Sophie Román Haug (inn for Elisabeth Terland i det 86. minutt). Vurdert av: Jens Friberg og Øyvind Herrebrøden. Les mer

Riise hadde i NRK-intervjuet rett etter kampslutt ikke status på skadeomfanget.

– Jeg håper det ikke er alvorlig, melder landslagssjefen.

Ellers gikk det Norges vei i hennes debut. Belgia var riktignok nærmest scoring i 1. omgang, men i sin andre landskamp spilte Brann-keeper Aurora Mikalsen som en plasseringssikker veteran:

Hun stoppet alle forsøkene som kom fra Belgia-kaptein Tessa Wullaert og var nede og parerte da Marie Minnaert hadde omgangens største sjanse bare sekunder før pause.

Norge prioriterte balanse og resultat og hadde noen få farligheter og én skikkelig sjanse: Da Frida Maanum stjal ballen fra tidligere LSK Kvinner-spiller Justine Vanhaevermaet, feide inn i feltet og forgjeves prøvde å skru ballen i lengste.

Riises lag tok mer kommando over oppgjøret i starten av 2. omgang og fikk ledermålet da venstreback Hansen handlet smart og raskt før scoringen. Etter Hegerbergs skade tok Belgia over igjen, og at de ikke utlignet med få minutter igjen var et mysterium selv Hercule Poirot ville slitt med å løse:

Først reddet kaptein Maren Mjelde reddet på mållinjen, mens returen ble banket i tverrliggeren. De øvrige forsøkene ballene ble bokset vekk av Mikalsen.

– Hun sto som en bauta bak der. Er god med føttene, hun spiller av press, og de gangene de har en stor mulighet, redder hun med største selvfølgelighet, attesterer Hege Riise om Brann-keeperen.

Dermed kunne Norge juble for VM-billett for niende gang av ni mulige. Den var allerede godt nede i lommen etter at Riise-forgjenger Martin Sjögren hadde ledet Norge til seks seirer og en uavgjort på de syv første matchene. Deriblant 4–0 over samme motstander i hjemmekampen.

VM-kvalifiseringen avsluttes med en sjarmøretappe mot Albania på Ullevaal tirsdag.

