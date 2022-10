Riise truet dommer med medie-slakt: – En krevende trener

Uttalelser fra Avaldsnes-trener John Arne Riise i den siste episoden av TV2-serien «Fan av Riise» har skapt reaksjoner. Det har blitt sendt inn henvendelse til NFF, men Riise slipper straff.

SKAPTE REAKSJONER: John Arne Riise slipper straff for sine kommentarer under kampen mot LSK Kvinner tidligere denne måneden.

«Dere skal slaktes i mediene etterpå hvert fall. Det skal navngis også», sa John Arne Riise til fjerdedommeren i 0–2-tapet mot LSK Kvinner 16. oktober. Det kommer frem i den siste episoden av «Fan av Riise».

Hoveddommer i kampen, Aleksander Skjold Vermundsen, fikk ikke med seg uttalelsen i kampen, men har sett klippet i ettertid.

– Det er absolutt ikke bra, sier Skjold Vermundsen til VG.

– Har du opplevd Riise slik tidligere i kamp?

– Riise er en krevende trener. Jeg tror ikke vi trenger å utdype det mer enn det, svarer Skjold Vermundsen.

– Er denne type uttalelser et generelt problem blant trenere i Norge?

– Nei, det er det ikke, forteller Skjold Vermundsen, som dømmer i Toppserien og i annendivisjon for herrer.

Torsdag ettermiddag beklager Riise oppførselen på Instagram.

– Etter siste episode av «Fan av Riise» har jeg blitt kontaktet av enkelte medier angående min reaksjon og kommentarer mot dommerteamet, skriver han i en «story».

– At det i kampens hete blir sagt ting som man kanskje kunne latt være å si, er jeg enig i. Selv om jeg er kritisk til dommerens prestasjoner så kunne jeg med fordel ordlagt meg annerledes. Dette beklager jeg, skriver han videre.

Treneren understreker at han tar selvkritikk.

– Jeg lever meg inn i kampene og da kan det bli hett når man får noen avgjørelser mot seg, dette skjer over hele fotball-Norge hver helg. Jeg tar selvkritikk og ser frem til ny kamp søndag.

BEKLAGER SEG: John Arne Riise unnskylder kommentarer som kommer frem i siste episode av «Fan av Riise».

Sportslig leder i Avaldsnes, Ove Arnesen, vil ikke mene for mye om Riises uttalelser.

– Det er svært sjelden vi uttaler oss om hva som blir sagt i en dokumentarserie. Serien er knyttet til Avaldsnes, men det er en Riise-serie, ikke en Avaldsnes-serie, sier Arnesen til VG.

Arnesen har ikke sett episoden, men var selv på sidelinjen i kampen mot LSK Kvinner.

– Det blir sagt mye frem og tilbake mellom Riise og fjerdedommer, sier den sportslige lederen.

– Det hadde vært noe annet om han hadde gjort alvor av «truslene». Det hadde vært noe annet om det ble gjort alvor av det han sa, legger han til.

Arnesen vil ikke kommentere om han mener Riise gikk over grensen.

– Jeg vil likevel understreke at det er viktig for oss at alle våre trenere oppfører seg bra på sidelinjen, sier han.

– Hva synes du om uttalelsene til dommer Skjold Vermundsen, om at Riise er en krevende trener?

– De uttalelsene får han stå for selv, svarer Arnesen.

Utbruddet har skapt reaksjoner på sosiale medier. Dommerteamet i kampen leverte ikke inn noen rapport etter kampen. På torsdag ble det likevel sendt inn en henvendelse til juridisk avdeling i Norges Fotballforbund (NFF).

– Den ene dommeren hørte uttalelsen og det må derfor bli tatt tak imens kampen pågår. Det er ikke noen kamprapport, eller noe som er sendt inn. Det blir derfor ikke etterfulgt videre fra oss, sier seksjonsleder for juridisk avdeling i NFF, Line Rasmussen Petersen til VG.

Før den siste kampen i nedrykkssluttspillet ligger Avaldsnes under streken. De må slå Røa på søndag for å ha muligheten til å berge plassen i Toppserien.