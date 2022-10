Bekymret Klaveness spår kollaps: – Vi tåler ikke en ny runde

NFF-president Lise Klaveness (41) tror på et fullstendig sammenbrudd i internasjonal fotball dersom Saudi-Arabia blir tildelt fotball-VM.

FIFA-president Gianni Infantino og kronprins i Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman.

Ryktene om at det styrtrike diktaturet kommer til å søke om å få mesterskapet har versert i lang tid. Samtidig har FIFA-president Gianni Infantino besøkt kongefamilien i landet en rekke ganger de siste par årene.

Infantino bor selv i Qatar, og har forsvart de tette båndene sine til Saudi-Arabia.

Om bare fem uker starter fotball-VM i nettopp Qatar.

– Fotballen står på spill om vi fortsetter i denne retningen. Da nærmer vi oss kanten på stupet. Det handler om kredibilitet. Debatten er sterkest i Skandinavia nå, men England vil komme etter. Tyskland også. Og til slutt er verden fryktelig polarisert, sier Klaveness.

Hun møtte VG i Europarådet i Strasbourg denne uken. Der var hun hentet inn som ekspert i en høring om Fifa og Qatar.

Klaveness er glad for at det spilles fotball også i Midtøsten. Men:

–Jeg tror ikke at det globale fotballfellesskapet tåler en Qatar-sak til. Da står hele prosjektet i fare. Europa klarer ikke en søknad om VM i Saudi-Arabia nå, mener den norske fotballpresidenten.

– Vi har sett flere bilder av Gianni Infantino og representanter for Saudi-Arabia i det siste. Bekymrer det deg?

– Ja, ja. Naturligvis er jeg bekymret. De kommer helt sikkert til å søke, og det må de få lov til. Men det er en utfordring dersom disse store begivenhetene kun skal avholdes i diktaturer der det er lett å skaffe statsgaranti, sier Klaveness.

Lise Klaveness holdt innlegg i Europarådet denne uken.

Hun brukte anledningen til enda en gang å kritisere tildelingen av VM til Qatar da hun fikk ordet i seks minutter i Strasbourg på torsdag.

Vil rakne

Deretter roste hun initiativet fra Europarådet og Linda Hofstad Helleland (H) som hadde invitert henne til Frankrike. Klaveness mener det er viktig å ha EU, FN og Europarådet med i debatten.

For som hun sier: «Hvilke andre steder kan jeg gå på talerstolen og prate til en emir?».

– Vi klarer ikke en ny runde. Det går ikke. Så selv om det kommer folk på stadionene i Europa, så vil det globale prosjektet rakne. Fifa vil sikkert bestå, men jeg tror flere land ikke vil være med lenger.

– At de ikke vil delta, rett og slett?

– Ja, sier Klaveness til VG.

Mohammed bin Salman, FIFA-president Gianni Infantino og Vladimir Putin.

Både hun og Hofstad Helleland prater varmt om Europarådets initiativ overfor Fifa: For å kunne søke på et stort mesterskap må det aktuelle forholde seg til grunnleggende menneskerettigheter.

Hvis ikke er landet diskvalifisert fra å søke.

Men allerede i dag hevder Fifa å ha krav knyttet til dette i en søknadsprosess.

– Vi må følge med på hvor uavhengig en «due diligence» (integritetssjekk) er. Til syvende og sist er det uansett medlemslandene som skal stemme. Asia og Afrika har flertall og kan stemme på Saudi-Arabia uansett, sukker Klaveness.

Hun har fått med seg hvordan FIFA-president Gianni Infantino tidligere i år sto på en scene og ropte «Qatar, Qatar, Qatar»:

– Her i Norge tror vi at han tar en risiko ved å gjøre det. Men det er bare overfor oss og noen få andre land. Denne debatten lever ikke i andre land slik den gjør her. Men jeg tror likevel at vi befinner oss på kanten av stupet, sier Lise Klaveness.

Ikke gjør som IOC

Hun prater med VG i lobbyen til Europarådet i Strasbourg. Ved siden av henne sitter Linda Hofstad Helleland (H). Hun har jobbet for åpenhet om pengebruk i norsk idrett, og slåss i sin tid mot IOC da hun var visepresident i Verdens Antidoping byrå (Wada).

– Fifa må stille krav til vertsnasjoner. I så fall ender man ikke opp i Saudi-Arabia. IOC ga OL til Russland og Kina, og var med på å ødelegge utrolig mye for IOC.

– Samtidig som det, paradoksalt nok, også har bidratt til en endring i IOC, påstår noen?

– Jo da, men Fifa trenger ikke gå i fotsporene til IOC, sier Helleland.

Fotball-VM i 2026 avholdes i USA, Canada og Mexico. Hvem som blir vertsnasjon i 2030 er ikke klart ennå.