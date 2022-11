Uventet helt reddet Tyskland: VM-håpet større etter livsviktig scoring

(Spania–Tyskland 1–1) Verdensmesteren fra 2014 er i trøbbel igjen, men en sen scoring av innbytter Niclas Füllkrug (29) øker sannsynligheten for å unngå nok et mageplask.

fullskjerm neste 1 av 8 Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

For med et nytt tap ville et japansk poeng mot allerede sluttspillsklare Spania være nok til å sende Tyskland ut allerede i VM-gruppespillet for andre gang på rad.

Etter Costa Ricas 0–7-fadese mot Spania virket en mulig seier over japanerne for god til å være sann, som en luftspeiling forkledd som en frodig oase midt i ørkenen.

Den høyst reelle gavepakken så ut til å bli kastet, begravd og forlatt i ørkenteltet noen mil nord for Doha da den spanske superinnbytteren Álvaro Morata sendte Spania i ledelsen.

Da svarte Tyskland-sjef Hansi Flick med et trippelbytte. Det var imidlertid ikke Bayern München-stjernen Leroy Sané som sto frem og reddet tyskerne, men den 29 år gamle Werder Bremen-spissen Niclas Füllkrug.

I det som kun var hans fjerde landskamp satte han inn sitt andre landslagsmål – et mål som må sies å være betydelig viktigere enn mål 1–0-scoringen mot Oman i privatlandskampen før VM-start.

Spanias suverene målforskjell gjør at tyskerne skal få det tøft med å passere spanjolene. De bør dermed håpe at Spania tar minst ett poeng mot Japan i siste kamp. I så fall vil det trolig holde å slå Costa Rica.

Spanjolene var flere klasser bedre enn Costa Rica i første kamp, og var også nærmest da Dani Olmo hamret til før det var spilt syv minutter. Manuel Neuer slo ballen i tverrliggeren og ut.

I andre enden holdt Spania-målvakt Unai Simón på å tabbe seg ut da han spilte ballen rett i føttene på Serge Gnabry, men slapp med skrekken.

Tyskerne jublet intenst da Antonio Rüdiger headet ballen i mål før pause, men scoringen ble annullert for offside av VAR.

Etter pause fikk altså spanjolene ballen i mål først, før tyskerne reddet et viktig poeng. Nå er det helt åpent før siste runde, som spilles torsdag kveld klokken 20.00.