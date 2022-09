OL-skandalen: – Russland må ha funnet bevis

Doping-saken til Kamila Valijeva (16) er ennå ikke avgjort. USAs antidoping-sjef mener det kan bety at russerne har funnet bevis mot sin egen kunstløpstjerne.

DOPET OG ÆRET: Russland president Vladimir Putin og Kamila Valijeva under en seremoni til ære for de russiske OL-medaljevinnerne i slutten av april.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Forutsatt at det ser ut til at Rusadas (Russlands antidopingbyrå) etterforskning er avsluttet og saken nå går til rettsapparatet, må de ha funnet relevante bevise for et brudd. Hvis ikke, ville saken ha vært avsluttet og Wada fått beskjed om deres mulighet for å anke, sier Travis Tygart til USA Today torsdag.

Wada er det internasjonale antidopingbyrået. Tygart er mangeårig sjef for Usada, USAs antidopingbyrå. Han er kjent for sin offensive kamp mot doping i idretten.

Kamila Valijeva (16 i april) ledet som 15-åring Russland («ROC» som følge av Russlands dopinghistorikk) til OL-gull i lagkonkurransen i kunstløp i Beijing i februar. Medaljeseremonien ble utsatt etter at ryktene om en dopingsak knyttet til Russland oppsto.

KORTVARIG GLEDE: Russlands kunstløplag - med Kamila Valijeva - etter at det hadde vunnet i Beijing. Vel å merke før medaljeseremonien, som fortsatt er utsatt.

I løpet av kort tid bekreftet Den internasjonale olympiske komite (IOC) at de medførte riktighet.

Valijeva hadde noen måneder tidligere, 25. desember 2021, avgitt en positiv dopingprøve. Medaljeseremonien er ennå ikke gjennomført, fordi saken pågår. Nå venter en høring i Russland, etter at Rusada i lengre tid har etterforsket den. Ifølge USA Today fryktes det nå at den nær aldri vil få sin løsning og bli avsluttet.

– Vi risikerer at saken ikke vil bli løst før 2024 (sommer-OL i Paris). Det kan ta så lang tid. De er forferdelig, uttalte Paul Greene i mai.

Han var var juridisk rådgiver for USAs kunstløplag da det forsøkte å få i stand en medaljeseremoni før OLs avslutningsseremoni i februar.

KNUST: Kamila Valijeva falt flere ganger under det avgjørende individuelle friløpet i Beijing-OL i februar. Gullfavoritten endte på 4. plass.

– Det fortsetter å være en opprørende situasjon. Rusada har offentliggjort at det vil bli en høring. Det er alt vi vet. Jeg har ingen detaljkunnskap. Det kan bli høringer og så kan det selvsagt bli ankesaker, og jeg frykter at dette fortsatt kan pågå ytterligere en tid, sier sjefen for USAs Paralympiske komite Sarah Hirshland nå.

I en epost til USA Today skriver Rusadas medieansvarlige Galina Kovrova at høringene vil finne sted sent i september eller i begynnelsen av oktober, altså syv til åtte måneder etter at saken ble kjent utover de innerste kunstløp- og antidopingkretsene i Russland.

– Rettferdighet som blir utsatt så lenge etter vinterlekene, har nektet de andre utøverne deres rettigheter og medaljeopplevelse, og det virker ikke som om det snart vil komme til en avklaring, sier Travis Tygart i det amerikanske antidopingbyrået.

USA kom på 2. plass i lagkonkurransen, men sølvmedaljene - og gullmedaljene hvis Russland skulle bli diskvalifisert - glimrer med sitt fravær.

Japan kom på 3. plass og kan bli tildelt sølvmedaljene, mens Canada kan rykke opp fra opprinnelig 4. plass til å få tildelt OL-bronsemedaljen.

Kamila Valjeva var favoritt til å vinne gullmedaljen i kvinnenes individuelle konkurranse i Beijing. Hun mislyktes totalt i det avgjørende friløpet og endte på 4. plass, tydelig nervøs og preget av kontroversen knyttet til dopingsaken.