Tungt tap for Bredal Oftedal & co. i Champions League

Stine Bredal Oftedal og Györ gikk på tap etter et aldri så lite sammenbrudd i Champions League.

Stine Bredal Oftedal.

Györ ledet med to mål ved pause, men tapte til slutt 30–27 for Rapid Bucuresti. Det hjalp ikke at Bredal Oftedal scoret fem mål. Landslagskeeper Silje Solberg-Østhassel hadde fire redninger i Romania.

Metz leder gruppen, mens Györ ligger a poeng med Esbjerg som lørdag slo Lokomotiva Zagreb 33–20. Henny Reistad scoret åtte.

Storhamar møter Buducnost fra Montenegro hjemme i Hamar kl. 16.00.

I den andre Champions League-gruppen ligger Vipers på topp. Banik Most ble lørdag most med hele 39–24 i Kristiansand. Tuva Høve og Marketa Jerabkova scoret syv.