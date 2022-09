E-post fra pappa fikset eksklusiv finale

ZÜRICH (VG) Etter en maratonlang konkurransesesong får endelig Sondre Guttormsen (23) sin debut i den eksklusive Diamond League-finalen – etter en avgjørende e-post fra faren.

SISTE SKRIK: Sondre Guttormsen har studert i USA siden 2018. Han planlegger å gjøre det i enda to år. Bildet er fra EM-finalen i München forrige måned, der han endte på 6. plass – som for fire år siden i Berlin.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Pappa (Atle Guttormsen) sendte en e-post til stevnesjefen i Prefontaine (Eugene) tre dager før. Jeg kom med og fikk 3. plass. Det var det som gjorde at jeg fikk ganske mange poeng allerede da, forteller Sondre Guttormsen under et intervju i utøverhotellet Crowne i Zürich.

Med 5,81 meter (personlig rekord 5,82) fikk han 3. plass i Eugenes Diamond League-stevne i slutten av mai, bak amerikanske Christopher Nilsen (5,81) og Armand Duplantis (5,91). Et par uker senere tok han med 5,80 meter 2. plass bak Duplantis (6,02) i Bisletts Diamond League-stevne.

Det gis plasseringspoeng i hvert Diamond League-stevne. Total poengsum er kvalifiseringsgrunnlag for finalen. Sondre Guttormsen er kvalifisert med femte beste poengsum.

Fakta Syv kjemper om førstepremien 300.000 Stavsprangfinalen i Letzigrund stadion torsdag: Armand Duplantis (Sverige), Ben Broeders (Belgia), Renaud Lavillenie (Frankrike), Thiago Braz (Brasil), Christopher Nilsen (USA), Sondre Guttormsen (Norge), Alberto Dominik (Sveits, wild card). Les mer

Karsten Warholm måtte bryte sin første Diamond League-konkurranse i Rabat 5. juni. Han har ikke deltatt i noen siden. Derfor er han ikke kvalifisert for årets finale. Heller ikke som tittelforsvarer (vant i fjor) eller ved hjelp av wild card. Det tilfaller kun utøvere fra arrangørnasjonen.

Sondre Guttormsens stavkonkurranse i Diamond League-finalen starter klokken 19.40 torsdag. Jakob Ingebrigtsens 1500 meter starter klokken 20.10. Karoline Bjerkeli Grøvdal var også kvalifisert, for 5000 meter, men har meldt avbud.

Sondre Guttormsen satte norsk rekord med 5,75 meter da han ble nummer seks under friidretts-EM i Berlin høsten 2018. Sveriges gullgutt Armand Duplantis (22) fikk samtidig også sitt internasjonale gjennombrudd. USA-fødte «Mondo» svevde over 6,05 meter og ble europamester i Olympiastadion.

Fire år senere har Duplantis vunnet så å si alt. Han satte verdensrekord med 6,21 meter da han i juli vant gullmedaljen i VM, der Sondre Guttormsen endte på 10. plass – med et litt skrantende lår, røper han nå.

Forrige måned forsvarte svensken sin EM-tittel i München. Sondre Guttormsen ble nummer seks igjen, bronsemedaljen gikk til norsk rekordholder Pål Haugen Lillefosse (5,86) – som mislyktes da han kunne ha kvalifisert seg for Diamond League-finalen i Brussel-stevnet for seks dager siden.

Armand Duplantis er soleklar finalefavoritt. Sondre Guttormsen tror han vinner ganske greit, selv om han etter 16 seirer på rad ikke vant (5,81 m) og fikk 2. plass bak Filippinenes Obiena (5,91) i Brussel.

– Det var flere som klagde. Det var lagt nytt banedekke de første 20 meterne i tilløpet. Etter det var det asfalt, det var steinhardt. Så var det to bokser for stavhopp. Den ene var dekket til, men hadde falt litt ned – og så «traff» mange det i tilløpet. Det var mye surr. «Mondo» slet også med det, forteller Sondre Guttormsen.

Han endte på 8. plass med 5,41 meter.

Han har forsikret seg om at det ikke lurer slike «feller» i Letzigrund, som er hans 29. konkurranse siden han startet sesongen innendørs 4. desember i fjor, i den amerikanske universitetsserien NCAA. Han avslutter den med et gatestevne i tyske Aachen lørdag.

– Jeg kjenner at det er blitt ganske mye, og jeg har ikke vært med i så mange Diamond League-stevner før. Denne sesongen har jeg vært med i alle unntatt Paris og Doha. Jeg har merket at det er mer høyintensitet og større press enn vanlig, sier han.

Sondre Guttormsen har et uttalt mål om å ta seg over seks meter neste år. Konfrontert med at 18 centimeter (over «persen») høres mye ut, svarer han at han var nær ved å gå over 5,90 i Lausanne (4. plass med 5,80) for to uker siden.

Samt at han etter en studie av parameterne fart, teknikk, stivhet stav og vekt, er raskere en 80 prosent av «gutta» som faktisk har tatt seg over seks meter.

Sondre Guttormsen, som studerer til en bachelor i psykologi ved Princeton i USA, påpeker også at han endelig kan begynne forberedelsene til neste sesong fri for skader.

– Jeg kan gå inn i høst og få på plass det som mangler, sier han.