Sjansesløseri og sluttdrama da Molde tok sin niende strake seier

(Jerv – Molde 2–4) Molde sløste voldsomt med sjansene mot Jerv og keeper Øystein Øvretveit (28), og rotet bort en 2–0-ledelse. Men innbytter David Fofana (19) ordnet seieren med to herlige scoringer.

– Det ble ubehagelig utover i 2. omgangen. Vi ble dårlige, men ser hva slags karakter som bor i dette mannskapet. De fleste dør litt når de får den 2–2 der, men vi kommer alltid tilbake, sier Erling Moe til Discovery + og omtaler matchvinneren slik:

– Han har ligget hjemme og hvilt seg noen dager med sykdom. Han hadde en liten økt i går. Det har vært mye på ham i år og på slutten har han vært litt tyngre, men nå er han tilbake. En fantastisk ung gutt.

Etter at nettopp Jerv knep med seg ett poeng i 1–1 i Molde i juli, så har Moes mannskap tatt jerngrep i gullkampen.

Forrige helgs imponerende 4–1 i bortemøtet med Bodø/Glimt ble fulgt opp av en meget fortjent seier mot nedrykkstruede Jerv.

Det var altså den niende strake trepoengeren, og det er fryktelig mye som skal gå galt dersom seriegullet ikke havner i Molde.

Startet på benken

Moldes 19 år gamle juvel David Fofana ble hvilt fra start, men kom inn i det 86. minutt da Molde skulle sikre seieren etter at Jerv nettopp hadde redusert til 1–2 da Mathias Løvvik dundret ballen i eget nett.

Det gikk bare ett minutt før Jerv utlignet ved kaptein John Olav Norheim, og så ut til å røve med seg ett poeng.

Fofana ville det annerledes. Ett minutt før ordinær tid var over fikk han ballen fra Birk Risa, vendte iskald opp inne i feltet og trillet ballen lavt i nettet.

Fem minutter på overtid ble han spilt igjennom av Kristian Eriksen og leverte en ny iskald avslutning da han skrudde ballen rundt keeper og i mål.

Jerv hadde én stor sjanse i 1. omgang da Ask Tjærandsen-Skau dundret ballen i tverrliggeren over hodet på Moldes vikarkeeper Oliver Petersen.

Men det aller meste handlet om Moldes store sjanser og Jerv-keeper Øvretveit. Han reddet glimrende to-tre ganger fra Magnus Wolff Eikrem og så fra Martin Linnes som avsluttet svakt rett på keeperen etter et frispark fra Wolff Eikrem.

Molde tok fortjent ledelsen tre minutter før pause da en corner fra Wolff Eikrem var innom en Jerv-spiller før Markus André Kaasa avsluttet lavt fra 12–13 meter og lurte ballen forbi alle i feltet og i nettet.

Brynhildsen-scoring

Tidlig i andre omgang fortsatte Molde-kjøret. Øvretveit reddet glimrende fra Kaasa og Eirik Haugan headet i tverrliggeren før Eriksen blåste en stor mulighet over.

Da kampen var inne i sitt 52. minutt ble Ola Brynhildsen spilt igjennom på lekkert vis av Linnes, og lobbet behersket inn 2–0 til bortelaget. Da trodde nok de fleste at kampen var avgjort, men Øvretveit hindret nytt baklengsmål med en herlig redning fra Eriksen igjen. Det holdt Jerv inne i kampen og sørget for at det ble noen enormt spennende sluttminutter.

Jerv er nå helt sist i Eliteserien, og har åtte poeng opp til Sandefjord på kvalifiseringsplass med åtte kamper igjen å spille.

PS! Molde spiller borte mot Djurgården i Conference League torsdag før det er hjemmemøte med Aalesund neste søndag. Jerv spiller borte mot Sarpsborg 08 om en uke.

Publisert Publisert: 11. september 2022 20:03 Oppdatert: 11. september 2022 20:25