Trente sammen som barn – tok VM-gull 10 år senere: – Helt ekstremt

CORTINA/OSLO (VG) Thea Louise Stjernesund (24) og Fabian Wilkens Solheim (24) trente sammen som barn i et treningssamarbeid mellom skiklubber i Oslo og Akershus. 10 år senere tok de VM-gull sammen.

LAGKAMERATER: Thea Louise Stjernesund og Fabian Wilkens Solheim var lagkamerater som barn og tok VM-gull sammen 10 år senere. Foto: Fotomontasje: NTB

– Det har jeg ikke tenkt på. Det er faktisk helt ekstremt, sier Fabian Wilkens Solheim til VG etter å ha mottatt sin først VM-medalje.

Stjernesund ser like overrasket ut da hun blir minnet på deres fortid.

– Det er kjempelenge siden. Fabian har alltid vært veldig god på ski og han trente i den gruppen som satset. Jeg trodde ikke jeg skulle bli alpinist da jeg var i den klubben, sier Stjernesund til VG.

K-Alpin var en treningsgruppe som ble laget for å få større bredde på treningene til unge alpinister i Oslo og Akershus.

– Du hadde det bare gøy på ski på den tiden. Jeg er veldig imponerende over at du har kommet hit, sier Wilkens Solheim til Stjernesund mens de mimrer tilbake.

Stjernesunds drama

Før mesterskapet ble Stjernesund beordret hjem av trenerne. Hun var overtrent og tappet for energi.

– Jeg tror at jeg alltid har hatt en tanke om at hvis jeg ikke har fått til noe, så må jeg alltid trene mere. Men noen ganger må man også hvile, sier Stjernesund og fortsetter:

– Jeg ville ikke hjem, jeg ville jo fortsette å stå på ski, men trenerne sa at «du skal hjem og restituere».

Ingen av de lovende alpinistene hadde tatt noen pallplass i hverken verdenscup eller VM før. Wilkens Solheim sin beste plassering var en niendeplass fra Adelboden forrige sesong.

Stjernesund kjørte inn til karrierebeste tidligere i sesongen i parallell-rennet i Lech/Zuers. Da noterte hun seg for en femteplass.

– Vi er litt målløse nå. Å ha denne medaljen er helt sykt, sier Wilkens Solheim.

Norge vant VM-rennet i lagkonkurransen foran Sverige og Tyskland. Det ble en dramatisk finale mot Sverige, men Norge trakk det lengste strået til slutt.

– Jeg synes også det er gøy å se at folk kjører så bra runde på runde. Det er positivt å få litt selvtillit på det. Også var det veldig tøft av Sebastian (Foss-Solevaag) å be om rerun på slutten der, sier Stjernesund.

Selv om de sier de er overrasket over gullet, var en medalje et klart mål for Wilkens Solheim før mesterskapet.

– Jeg ser på meg selv som en outsider og kjører med veldig lave skuldre. I mesterskap er alt mulig, og jeg kommer ikke inn med noe defensiv innstilling. Jeg kjører for min første VM-medalje, sa Wilkens Solheim til VG før mesterskapet.

