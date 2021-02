Thingnes Bø kritisk til egen innsats: – Tiril berget medaljen

Tiril Eckhoff måtte gi tapt for Frankrike og Julia Simon. Johannes Thingnes Bø hadde gitt henne et vanskelig utgangspunkt og var skuffet over egen innsats.

Litt skuffet. Johannes Thingnes Bø gir et klapp på skulderen til Tiril Eckhoff i parstafetten. Bø hadde skuffet på skyting, Eckhoff tok innpå, men måtte gi seg i duell med franske Julia Simon.

For første gang i VM-historien var det ikke Norge som vant parstafetten. Det ble en dramatisk avslutning hvor Tiril Eckhoff og Julia Simon skulle gjøre opp om gullet. Eckhoff måtte gi tapt. Norge måtte nøye seg med sølv.

I en nedkjøring like før målgang fikk den franske duellanten et forsprang. Et forsprang Tiril Eckhoff aldri klarte å ta igjen.

Mens Tiril Eckhoff presterte på høyt nivå, var det en Thingnes Bø som var svært kritisk til sin egen innsats.

– Jeg synes ikke det er bra nok i det hele tatt. Ingen fulle hus, ingen bra levering. Jeg følte at jeg ikke bidro med en dritt. Tiril berget medaljen i dag, var hans nedsabling av egen innsats på stafetten til NRKs reporter i Pokljuka.

Eckhoff var selv klar på at hun hadde lite å stille opp med i den siste oppoverbakken da Simon avgjorde stafetten.

– Jeg er bitter over at jeg er stokk stiv på slutten, og skuffet over den siste spurten. Det var veldig bra skyting, men i dag ble vi nummer to. Jeg hadde en taktikk om å rykke i den siste bakken, men så tok hun meg litt på sengen og rykket akkurat der jeg hadde planlagt å rykke, fortalte hun til NRK etterpå.

For mange bom

Norge var store favoritter på forhånd. På laget gikk to verdenscupledere. Det var gull Eckhoff og Thingnes Bø gikk for. Men så begynte Johannes Thingnes Bø og bomme på liggende skyting på sin siste runde. Tre ganger. Han ble nødt til å sette alle tre ekstraskuddene. Han gjorde det, men Norge hadde da falt ned til en 6. plass. 20 sekunder bak ledende Italia.

Han rettet opp litt av inntrykket på den stående skytingen. Han skjøt raskt, bare ett ekstraskudd. Farten var god i sporet – som vanlig. Uansett han hadde skutt sy ekstraskudd på sine fire skytinger. For mye til at Norge var helt der oppe.

Etter at det hele var over hadde han en lang prat med trener Siegried Mazet før han møtte mediene.

– Det er hemmelig, sa Mazet om tema for samtalen.

– Vi lurte på om vi skulle ha pizza eller hamburger til middag, sa Bø og gliste trolig bak smittevernet og ble litt mer alvorlig.

– Vi snakket om hvordan vi hadde taklet dette i forkant og at det var viktig å gå videre inn i den siste VM-helgen.

Tiril Eckhoff gikk ut på den siste etappen på 5. plass.

Eckhoff skjøt Norges første uten å bruke ekstraskudd på siste liggende. Dermed knappet hun inn og gikk ut fra første skyting på en bronseplass, 14 sekunder bak ledende Italia og Dorothea Wierer.

Perfekt skyting

På siste skyting var Fossum-løperen med tre gull allerede i mesterskapet god. Det som Bø hadde tapt tok hun igjen med glimrende skyting. Både på liggende og stående skjøt hun fullt hus.

Men det gjorde også franske Julia Simon. De to gikk ut sammen. Vanligvis er Tiril Eckhoff rask på den siste runden. Men ikke denne gangen. Den franske 24-åringen var sterkest.

– Jeg er skuffet over den avslutningen. Men skytingen var bra.

Sverige tok bronse etter Frankrike og Norge.