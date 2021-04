Gavepakke til Leicester-rivalene: Southampton holdt unna med ti mann

(Southampton - Leicester 1–1) Hjemmelaget ble redusert til ti mann før ti minutter var spilt, men klarte likevel å sørge for at Leicesters arge rivaler fikk en håndsrekning i topp fire-kampen.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kampen om topp fire begynner virkelig å hardne til. Leicester ligger best til på en tredjeplass, men utfordrerne er ikke langt nok unna til at Brendan Rodgers’ menn har råd til feilsteg.

Dermed er det nok flere med London- og Liverpool-adresse som priser seg lykkelig over Southamptons bragd med ti mann.

Chelsea og West Ham ligger først i kampen om fjerdeplassen, mens regjerende mester Liverpool virkelig trenger all hjelp de kan få for å kvalifisere seg til Champions League neste sesong. Sistnevnte har nå åtte poeng opp til Leicester med én kamp til gode, før de møter Manchester United søndag.

Hjelp fikk de – til tross for at Leicester så ut til å få et drømmescenario.

TOPP SEKS: Slik ser kampen om topp fire ut. Tottenham og Everton er like bak topp seks.

Fakta Topp fire-rivalenes gjenværende ligakamper Leicester:

Newcastle (hjemme)

Manchester United (borte)

Chelsea (borte)

Tottenham (hjemme) Chelsea:

Fulham (hjemme)

Manchester City (borte)

Arsenal (hjemme)

Leicester (hjemme)

Aston Villa (borte) West Ham:

Burnley (borte)

Everton (hjemme)

Brighton (borte)

West Bromwich (borte)

Southampton (hjemme) Liverpool:

Manchester United (borte)

Southampton (hjemme)

West Bromwich (borte)

Burnley (borte)

Crystal Palace (hjemme) Les mer

Rødt kort

Den ellers så pålitelige danske stopperen Jannick Vestergaard var rett og slett ikke oppmerksom da han vendte opp utenfor egen sekstenmeter.

Det var Jamie Vardy, som så ut til å komme først på ballen og fikk herr Vestergaard til å begå en hasardiøs takling. Han traff litt ball, mye mann – og fikk marsjordre før ti spilte minutter.

– Det så litt strengt ut. Jeg trodde han tok ballen, så jeg er ikke sikker på om han hindret en klar målsjanse, sier Saints-målvakt McCarthy og anerkjenner lagets innsats for å holde ut.

Et aldri så lite «déjà vu» til 26. oktober i 2019, da Ryan Bertrand ble utvist etter tolv minutter og Leicester ikke ga seg før det stod 0–9 på måltavla på St. Mary’s.

RØDT KORT: Jannick Vestergaard blir utvist i kampen mot Leicester. Foto: Kirsty Wigglesworth / POOL / AP POOL

Iheanacho i fokus

Her stopper imidlertid likhetene. Leicester slet stort med å bryte ned det svært kompakte Southampton-forsvaret og klarte aldri skape store målsjanser.

I stedet lagde Kelechi Iheanacho, den nigerianske formspilleren på topp for «the Foxes», straffespark da han stoppet et skuddforsøk med armen. James Ward-Prowse scoret selvsikkert.

Da våknet Leicester endelig. De presset frem flere hjørnespark og i etterspillet til en av disse, gjorde Iheanacho delvis opp for seg med et plettfritt innlegg på skallen til Jonny Evans.

Den irske forsvarskjempen var uslåelig i hodeduellen og sørget nok samtidig for at West Ham-, Chelsea- og Liverpool-fansen rev seg i håret.

Leicester presset på for seieren, men Jamie Vardy ble hindret av en mesterlig Alex McCarthy i Southampton-buret og dermed ble det uavgjort.