Conor McGregor høyt oppe: – Han ser ut som en liten, fet elefant

Siden november 2016 har Conor McGregor (32) vært i buret bare to ganger. Nå er det endelig dags igjen. Men iren lover at det blir en kort oppvisning. Kan det bli revansjmøte med Khabib Nurmagomedov (32)?

TILBAKE: Conor McGregor - her fotografert under innveiingen til boksekampen mot Floyd Mayweather i august 2017. Foto: PA Wire / PA Wire

McGregor mot Dustin Poirier er hovedattraksjonen i UFC-stevnet på Fight Island utenfor Abu Dhabi den 23. januar.

Da har det gått mer enn ett år siden MMA-comebacket. Den gang brukte McGregor bare 40 sekunder på å vinne mot Donald «Cowboy» Cerrone.

– Jeg kommer til å knocke Dustin innen 60 sekunder, sier McGregor nå i en video fra TheMacLife.

De to møttes første gang allerede i 2014. Iren brukte den gang knapt to minutter på å slå amerikanske Poirier.

UFC-sjef Dana White har imidlertid en annen våt drøm. Om et nytt møte mellom McGregor og russeren Khabib Nurmagomedov. Det er McGregors nest siste MMA-kamp, selv om det er så langt tilbake som i november 2018. McGregor tapte for Kaukasus’ store sønn, som i oktober 2020 proklamerte at han legger opp. Men White har fortsatt et håp om en ny supermatch.

I et intervju med TheMacLife uttrykker McGregor seg særdeles lite positivt om at Nurmagomedov valgte å legge opp.

– Han ser ut som en liten, fet elefant nå. Han storkoser seg. Hvordan kan du stikke av på et slikt tidspunkt av karrieren? Men jeg er ikke overrasket ...

En annen mulighet som UFC-sjefen nevner for McGregor, er en ny kamp mot Nate Diaz. McGregor tapte mot ham i mars 2016 - for så å ta revansj bare et snaut halvår senere. Diaz har ikke vært i buret siden november 2019, da han tapte for Jorge Masvidal i UFC 244. 35 år gamle Diaz er blant de mest populære i MMA-verdenen.

Bokselegenden Manny Pacquiao (42) har en annen idé til McGregor: Møt meg i bokseringen! Filippineren sier til Business Mirror at han gjerne skulle møte en MMA-fighter. Pacquiao sa i fjor høst at det blir kamp mot McGregor i 2021, men dette er ikke bekreftet av noen.

Conor McGregor bokset i 2017 mot Floyd Mayweather i en kamp som vakte voldsom interesse. Ingen andre McGregor-fighter har solgt flere «TV-billetter» (ppv).

Nå hevder irlenderens trener at McGregor er i sitt livs form.

– Det er nesten ikke mulig å kjenne ham igjen, sier John Kavanagh til TheMacLife.

– Vi kan begynne med å se på hans fysiske form. Faren min ringer meg stadig og er bekymret over at Conor legger på seg for mye vekt. Han som jo ut som en stridsvogn, men vi har vekten under kontroll, sier Kavanagh og legger til:

– Jeg kom over en video fra hans første kamp mot Nate Diaz i 2016. Det er nesten ikke mulig å kjenne ham igjen. Han har virkelig blitt en profesjonell atlet. Han er 32 år nå og er på topp både fysisk og mentalt.

Det påstås at en av hemmelighetene er samarbeidet med kostholdseksperten Tristin Kennedy. Til ESPN sier Kennedy, som selvfølgelig også er ire og følger McGregor verden rundt:

– Du ser resultatet av alt vi gjør på kroppssammensetningen hans og prestasjonene hans på trening.

Ifølge Kavanagh har de full kontroll på vekten: McGregor må ned til 70,8 kilo før kampen mot Dustin Poirier - som er i lettvekt. McGregors siste kamp, mot Cerrone, var i weltervekt.

Poirier mener altså at han har lært av de feil han gjorde da han tapte mot McGregor i 2014.

– Jeg ble for emosjonell. Jeg er en emosjonell type. Jeg hadde hjertet i halsen, og det viste seg i kampen. Jeg lyttet til alt Conor sa og tenkte på det. Det som teller er hvordan jeg forbereder meg til kampen, sier Poirier ifølge Daily Mirror.

Publisert Publisert: 14. januar 2021 16:52