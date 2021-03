Haaland hylles etter oppvisningen: – Kommer til å dominere en æra

Borussia Dortmund var i trøbbel mot sin spanske motstander, men Erling Braut Haaland ordnet opp nærmest på egen hånd, mener motstanderens sjef.

SUKSESS: Erling Braut Haaland var i fyr og flamme mot Sevilla og pekte nese til motstanderne. Foto: Bernd Thissen / DPA POOL

– Vi var det beste laget i tre av fire omganger, men vi ble straffet av en spiller som kommer til å dominere en æra, sier Sevilla-manager Julen Lopetegui til klubbens egen TV-kanal etter kampen.

Nordmannen var i fyr og flamme i den dramatiske og til dels kaotiske Champions League-åttedelsfinalen mot Sevilla. Dortmund hadde det beste utgangspunktet etter 3–2 i Spania. Men den første omgangen ble dominert av Sevilla – frem til Haaland gjorde 1–0.

– Det er privilegium å spille med Erling. Jeg trenger ikke å fortelle deg om ferdighetene hans, men mentaliteten hans er fantastisk, sier Haalands danske lagkamerat Thomas Delaney til UEFA.com.

Sluttresultatet ble 2–2. Dortmund gikk videre til kvartfinalen i Champions League etter 5–4 sammenlagt.

Og som vanlig vekker Haaland oppsikt i langt større fotballnasjoner enn her i Norge.

– Han er annerledes, denne gutten, tvitrer England-legenden Gary Lineker etter oppvisningen:

Braut Haaland har startet Champions League-karrieren i rekordtempo og er den klart raskeste til å nå 20 mål.

Harry Kane er den nest raskeste. Han trengte ti kamper mer enn Haaland.

– Erling Braut Haaland er den naturlige målscorer. Han er ustoppelig hvis du gir ham rom. Han er rask og med en enorm fysisk tilstedeværelse, og en herlig ro, sier eks-Dortmund-spiller Steffen Freund, som også fikk 21 landskamper for Tyskland.

– Erling bommet dessverre på det første straffesparket, men hadde mot til å forsøke på nytt. Han er i god form og bidrar enormt akkurat nå, sier Sebastian Kehl – også han en Dortmund-legende – ifølge klubbens hjemmesider.

Kylian Mbappé var 21 år, 11 måneder og 19 dager gammel da han scoret for 20. gang i Champions League. Erling Braut Haaland var 20 år, 7 måneder og 16 dager gammel da han klarte bragden tirsdag kveld.

– Det føles ganske så bra. Det har ikke vært en selvfølge for oss å komme så langt de siste årene. Vi er veldig fornøyd med å være blant de åtte beste lagene i Europa. Ofte må man bytte ut Erling, slik vi gjorde i München. Han er fremragende. Erling er vår toppspiss og han utstråler selvtillit, sier Dortmund-trener Eden Terzic.

Braut Haaland har nå scoret to mål i hver av sine fire siste Champions League-kamper og har scoret i alle sine seks kamper i Champions League denne sesongen (han måtte stå over de siste to gruppespillkampene med skade).

– Han er ung og sulten og har ikke opplevd mange tilbakeslag. Det er kanskje grunnen til at han er så positiv og tror at han kan erobre verden. Det er inspirerende, sier Thomas Delaney.

