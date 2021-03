Tårevåt Heidi Weng avslører flåttbitt: – Jeg har fått ekstremt god hjelp

OBERSTDORF/OSLO (VG) Følelsene tok overhånd for Heidi Weng etter at hun tok sølvet på tremila foran Frida Karlsson. Weng ble bitt av flått i sommer og gikk på antibiotika.

KLEM: Heidi Weng fikk gratulasjoner etter at sølvet var sikret. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

– Jeg har hatt avbrekk nesten hver måned. Det er ikke noe unnskyldning. Jeg har prøvd å holde det for meg selv, men nå følte jeg at jeg var utrolig glad. Jeg hadde ikke trodd det her. Da blir det litt mer følelser, sier Heidi Weng til VG.

I et intervju med NRK avslører hun at hun har hatt en turbulent sesong som har krevd medisinsk behandling og perioder uten trening.

Weng sier til VG at hun fikk påvist borrelia i sommer.

– Kneet mitt hovnet opp to ganger. Da måtte jeg begynne på antibiotika hele juli. Jeg har hatt avbrekk fra trening hver måned. Derfor er jeg nesten litt imponert over det jeg får til, sier Weng til NRK.

– Jeg ville ikke si det før nå, for jeg ville ikke bruke det som unnskyldning, sier Weng.

Med teknisk briljans lurte hun seg forbi Frida Karlsson og Ebba Anderson og slo knockout på svenskene og sikret sølvmedaljen bak suverene Therese Johaug.

Etterpå var Weng svært rørt. Hun var preget av coronafrykt under verdenscup-starten i Ruka i november.

– Jeg så ikke helt poenget med å gå skirenn i Ruka. Etter det har jeg fått ekstremt god hjelp. Det gikk litt tungt i starten her, men stafetten var veldig bra og jeg fikk litt mer tro på meg selv. Da var hode mer på plass i dag, sier Weng til VG.

Hun takker familien for støtte.

– Jeg har en familie som er ekstremt interessert i langrenn, som har støttet meg. De har mer tro på meg enn jeg har selv. De betyr mye for meg.

– Har du snakket med mor og far?

– Nei, jeg tror jeg må vente litt med det kjenner jeg.

Weng rørte også landslagstrener Ole Morten Iversen etter sølvet.

– Det gikk noen tårer hos meg da Heidi gikk i mål, sier Iversen.

Plasseringen er Heidi Wengs beste individuelle plassering i OL- og VM-sammenheng siden Lahti 2017. Der ble Weng ble nummer to bak Marit Bjørgen på tremila. Siden har hun ikke blitt bedre enn nummer syv i mesterskap.

I målområdet var Karlsson tydelig preget. Hun gråt og holdt seg til armen. Etterpå fikk hun medisinsk behandling i målområdet, før hun ble fraktet bort i ambulanse. Smertene kom fra dette fallet med Weng og Ebba Andersson.

Publisert Publisert: 6. mars 2021 13:57 Oppdatert: 6. mars 2021 15:24