Bekrefter Joshua mot Fury: – Nå får vi virkelig se hvem som er kongen

Det som kommer til å bli en av de største tungvektsoppgjørene i «moderne tid» er endelig avtalt. De britiske gigantene Anthony Joshua (31) og Tyson Fury (32) har signert en avtale om å bokse to kamper.

MESTERKAMP: Anhony Joshua (t.v.) og Tyson Fury har alle de store VM-titlene i tungvekt. Nå skal de endelig møtes. Foto: PA og REUTERS

– Alle parter har nå signert, og vi jobber hardt de nærmeste ukene med å bekrefte sted og dato for den største kampen i boksing, sier promotor Eddie Hearn til Sky Sports.

Oppgjøret mellom de to tungvektsmesterne har vært etterlyst i flere år allerede. Møtet vil føre til at alle de store tungvektsbeltene – i tillegg til den lineære tittelen – vil ligge i potten. Vi må tilbake til Lennox Lewis og slutten av 90-tallet for å finne en tungvektbokser som hadde alle de store titlene.

AFP melder at Saudi-Arabia et høyaktuelt sted, mens Hearn sier at det er åtte-ni aktuelle steder. Under normale omstendigheter ville det vært enkelt å fylle Wembley stadion i London med nærmere 100.000 tilskuere til dette oppgjøret.

– Jeg var redd denne kampen aldri skulle bli noe av. Men det er dette folk vil se. Nå får vi virkelig se hvem som er kongen, sier boksekommentator og tidligre proffbokseren Thomas Hansvoll til VG.

– Fury må være i sitt livs form her, men han er jo en litt «løs kanon» der man ikke vet helt hva som kommer. Men han er en fyr jeg har veldig sansen for både som bokser og menneske. Han har jo vist noen sårbare sider også, sier Hansvoll.

Fury har vært åpen om sine psykiske problemer, og har blant annet fortalt at han var så langt nede at han vurderte å ta sitt eget liv.

BELTESAMLER: Anthony Joshua poserer med VM-beltene etter en seier mot Andy Ruiz jr. i desember 2019. Foto: Nick Potts / PA Wire

Joshua har VM-beltene i WBA, IBF, WBO og IBO. Han tapte de titlene på overraskende vis da han gikk på sitt eneste tap så langt mot Andy Ruiz jr. sommeren 2019. Joshua vant dem tilbake seks måneder senere.

I desember i fjor forsvarte han dem mot Kubrat Pulev, og tok sin 24. seier i karrieren – den 22. på knockout.

Tyson Fury har det siste store beltet fra forbundet WBC, og er i tillegg såkalt lineær verdensmester. Det vil si mesteren som har slått mesteren helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Fury sikret seg den da han slo Vladimir Klitsjko i 2015.

Fury har aldri tapt en profesjonell boksekamp, men det ble uavgjort da han møtte amerikanske Deontay Wilder i et dramatisk oppgjør i 2018. Da ble Fury slått ned i både runde ni og 12, men kom seg på bena igjen.

Han vant returoppgjøret mot Wilder på imponerende vis for et år siden, og har ikke bokset siden det.

Publisert Publisert: 15. mars 2021 17:06 Oppdatert: 15. mars 2021 18:26