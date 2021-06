Regn-bonanza for «pizzabud» Aasbø

Norges drifting-stjerne Fredric Aasbø (35) taklet de de såpeglatte forholdene og sikret seg en ny pallplass i Formula Drift-serien i helgen.

AASBØ-SHOW: Fredric Aasbø viste nok en gang muskler i Formula Drift-mesterskapet. Foto: LARRY CHEN

– Det var helt sinnssyke forhold. Det har regnet, det har vært tørt, det har regnet mer, forteller en jublende glad Fredric Aasbø til VGTV, som følger årets Formula Drift-serie etter at 3. plass er sikret i New Jersey. Her kan du se vår høydepunktsending fra helgens runde.

– Under slike forhold er det en klar fordel å ha lagt grunntreningen på is og snø i Norge, smiler Aasbø, som sammen med kjæresten Hunter Taylor nylig har flyttet inn i nytt hus i østfoldske Våler - men tilbringer store deler av året i California.

Samme Aasbø opptrer nå som pizzabud i en ny og heftig youtube-film fra Toyota i USA. Vi kan vel avsløre at nordmannen har større suksess som drifting-fører enn som pizzabud.

Helgens løp vil bli husket for de sleipe forholdene, der flere av de store favorittene spant ut.

– På vått underlag handler det om å holde seg kald. Åpenbart er det dårligere grep når det er vått, men det varierer også kraftig fra sving til sving.

– Jeg har kjørt mye på våt bane, i tillegg til å ha trent mye på is vinterstid. Når det regner på på en bane med mye gummirester, så blir det såpeglatt, og det krever en teknikk der man er lett på gassfoten og faktisk bruker clutchpedalen til å «lete» etter feste, fortsetter Fredric Aasbø.

NY PALLPLASS: Fredric Aasbø kunne igjen juble. Han er nå nummer tre i mesterskapet. Foto: LARRY CHEN

Teamet til Norges eneste profesjonelle driftingsjåfør gjorde store justeringer med utveksling og gir mellom hvert løp, og det holdt til seier mot de amerikanske sjåførene Joshua Reynolds, Dylan Hughes og Travis Reeder i de innledende rundene. Men i semifinalen møtte Fredric sin gamle erkefiende Chris Forsberg, en 39-årig veteran i Nissan.

DRAMA I NEW JERSEY: Fredric Aasbø (t.v.) side om side med Chris Forsberg i semifinalen. Foto: LARRY CHEN

– Chris Forsberg klarte å finne mer feste enn oss, og slo oss ut relativt lett. Vi vet fortsatt ikke hvordan vi skulle klart å matche farten til Chris, men vi tror svaret ligger delvis i kjøreteknikk og delvis i oppsett på bilen, så her er det bare å jobbe videre. Men en 3. plass er uansett veldig gode poeng, og vi skal være glade for å ha kommet oss gjennom det vanskelige forholdene.

Flere av Fredrics største konkurrenter om sammenlagtseieren røk tidlig ut, noe som førte til at Fredric også inntok 3. plass sammenlagt.

Aasbøs teamkompis i Team Papadakis, Ryan Tuerck, hadde også en stor kveld på banen. Han fulgte på 4. plass, men det var på hengende håret for Tuerck, som holdt på å ryke ut for den andre nordmannen i konkurransen, nykommeren Simen Olsen (23) fra Høvåg utenfor Kristiansand. Simen slo først ut veteranen Ken Gushi fra Japan i Topp32, før han måtte se seg slått av Tuerck i Topp16.

– Vi kjørte et sinnsykt bra løp mot Ryan Tuerck, sier Simen til VGTV.

– Han tok seieren, men i dag føler jeg at vi vant hele greia!

Neste runde går i Pennsylvania den 10. juli. Oppsummeringer av hvert løp med høydepunkter, og et spesielt fokus på de norske sjåførene, kan du se på VGTV etter hvert løp. Kommentator er Sondre Matre Fossum.

