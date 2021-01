Snakker ut om Tiger Woods-forhold for første gang

Rachel Uchitel havnet midt i en av tidenes største sportsskandaler etter at hun hadde et forhold til gifte Tiger Woods. I over 11 år har hun holdt tett om saken, men i en ny dokumentar snakker hun for første gang.

SNAKKER UT: Rachel Uchitel, her avbildet i 2009, snakker for første gang ut om forholdet til Tiger Woods. Foto: Foto: VG/AP

I 2009 ble golfstjernen Tiger Woods’ dobbeltliv avslørt etter en dramatisk kveld som endte med at han krasjet bilen sin i et tre. I etterkant av hendelsen sprakk nyhetene om flere av Woods sidesprang mot hans daværende kone Elin Nordegren. Senere ble også hans «sexavhengighet» kjent.

Den utløsende årsaken var at amerikanske medier avdekket at Tiger Woods hadde et forhold til nattklubbvertinnen Rachel Uchitel. I en ny dokumentar på HBO om golfstjernens liv snakker hun for første gang ut om forholdet.

– En kveld jeg jobbet på klubben så jeg Tiger sittende og drikke uten å snakke med noen. Da jeg skulle dra ba han om nummeret mitt, og bilen hadde nok ikke kommet seg til første lyskryss før han startet å sende meg meldinger. Han skrev «når kan jeg møte deg igjen?». Det var skremmende, dette var Tiger Woods. Jeg visste at han var gift. Han sa at «jeg vil fly deg ut til Orlando, og så kommer jeg og møter deg der», forteller Uchitel om den første kvelden de møttes.

Slik startet angivelig forholdet til superstjernen, som på det tidspunktet allerede var blant verdens største idrettsutøvere.

– Jeg husker at jeg tenkte «hvordan skal jeg noensinne være med en vanlig dødelig igjen?». Mange folk satte han på en pidestall, og her var han i min seng. Han var min Tiger, sier Uchitel i dokumentaren, ifølge Los Angeles Times.

Uchitel var et av mange sidesprang som Tiger Woods hadde under sitt ekteskap med Nordegren, men hun ble den mest omtalte av dem. Hun reagerer på at mye av kritikken ble rettet mot henne, og ikke golfstjernen.

– Jeg angrer med tanke på at han var gift og jeg angrer på feilene jeg har gjort, men folk angrep meg som om de ville skylde på meg for at en gift mann var utro mot sin kone. Det var som om jeg var den eneste som var ansvarlig for Tigers handlinger. Mitt navn ble dratt gjennom gjørmen, sier Uchitel.

11 år etter at skandalen sprakk bor hun nå i en leilighet i New York, sammen med sin datter Wyatt på åtte år, skriver LA Times. Hun mener at behandlingen hun fikk var feil.

– Mediene var forferdelige mot meg. De skyldte på meg for noe som skjedde mellom to personer. En fyr fikk bli en jævla helt, mens hele verden gjorde narr av meg, sier hun til LA Times.

Woods selv har ikke ønsket å delta i dokumentaren, men hans agent Mark Steinberg har vært svært kritisk til den.

– Dokumentaren er kun et nytt uautorisert forsøk på å male et ukomplett bilde av en av de største idrettsutøverne i historien, sier Steinberg i en uttalelse.

