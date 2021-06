Krangler om ny pit-stop-regel - Verstappen i beste startspor søndag

Formel 1-leder Max Verstappens Red Bull-sjef liker ikke innføringen av en ny pit-stop-regel - et «åpenbart» forsøk på å bremse deres suverene hjulskiftefart.

TEAMWORK: Max Verstappen og bilen hans blir godt og kjapt tatt hånd ved pit-stop. Her fra treningen i Østerrike fredag, på hjemmebanen Red Bull Ring. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg synes det er litt skuffende, sier Red Bull-sjef Christian Horner ifølge Inside Racing.

Det er kortversjonen av hans kritikk etter at Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) bestemte seg for å innføre endringer når det gjelder tidsmarginer i forbindelse med bilenes korte stopp for hjulskift ved pit-stop. Reguleringen vil være gjeldende fra Grand Prix-løpet i Budapest i månedsskiftet juli/august.

Denne helgen avvikles åttende runde i Østerrike, som også er stedet for løpet neste helg. Max Verstappen (23) har beste startspor søndag etter å ha vunnet kvalifiseringen foran de to Mercedes-førerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton. Bottas fikk en straff på fredagens trening som gjør at han kommer til å starte som nummer fem. De to duellantene om VM-tittelen, Verstappen og Hamilton, kommer altså til å stå ved siden av hverandre i første rekke. Lando Norris og Sergio Pérez følger i andre rekke.

STRAFFET: Mercedes-fører Vallteri Bottas var litt for rask på pi-stop-foten under trening fredag og blir nå straffet for «manøveren». Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

FIA argumenterer med at den tekniske endringen «bare» vil føre til at full stopp i pit-boksen vil ta 0,3 sekunder lenger tid enn det som nå er tilfellet. I diplomatiske ordelag uttaler Christian Horner at han er «usikker» på den egentlige intensjonen med det nye pålegget.

– Det tekniske direktivet er absolutt veldig ordrikt, og man må alltid spørre seg om hvorvidt det er en endring av reglene, sier han til crash.net.

Alt har ikke gått på skinner for Max Verstappen:

– Når du er i en konkurransesituasjon, og du ikke kan bli slått, da vil selvsagt konkurrentene dine forsøke å bremse deg. Og det er åpenbart det som skjer i dette tilfellet, sier Christian Horner - med et utilslørt såkalt stikk til erkerivalen Mercedes med briten Lewis Hamilton og finske Valtteri Bottas.

Red Bull har vunnet de tre siste Grand Prix-løpene i Formel 1, i Monaco (Max Verstappen), Aserbajdsjan (Sergio Perez) og Frankrike (Verstappen). Nederlandske Max Verstappen er beste fører sammenlagt med 131 poeng, foran Lewis Hamilton (119) og Sergiop Perez (84).

Mercedes skal ha slitt litt under pit-stop den siste måneden, og Inside Racing hevder at en «henvendelse» fra Mercedes er foranledningen til FIAs «brems i pit-stop»-regel. Mercedes-sjef Toto Wolff bekrefter det.

– Når det gjelder pit-stop, henvendte vi oss til FIA om en sikkerhetsmekanisme som er i systemet vi benytter, og vi spurte om det kunne optimaliseres, uttalte Wolff til media fredag.

– Så, utløste det noe annet. Kanskje? Jeg vet ikke. Men dette er det spørsmålet vi stilte, tilføyer Mercedes-sjefen.

Lewis Hamilton må nøye seg med nest beste startspor søndag.

– Det siste forsøket hans var ikke bra i det hele tatt, fastslår Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

– Sorry, gutter, sier Hamilton på internradioen til teamet.

– Det har vært en veldig bra helg til nå, sier Max Verstappen etter kvalifiseringen.

– Jeg er veldig fornøyd med å være i beste startspor her på hjemmebane, fortsetter nederlenderen om å være i pole position på det som heter Red Bull Ring.

– Max har vært så rask denne helgen. Vi skal gjøre vårt beste, men vi har nok ikke farten til å kjøre forbi Max, sier Lewis Hamilton.

– Men kanskje det blir regn - hvem vet, smiler briten forhåpningsfullt.

Startposisjoner søndag:

1. Max Verstappen (Red Bull).

2. Lewis Hamilton (Mercedes).

3. Lando Norris (McLaren).

4. Sergio Perez (Red Bull).

5. Valtteri Bottas (Mercedes).

6. Pierre Gasly, (AlphaTauri).

7. Charles Leclerc (Ferrari).

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

9. Fernando Alonso (Alpine).

10. Lance Stroll (Aston Martin).

Publisert Publisert: 26. juni 2021 16:03 Oppdatert: 26. juni 2021 16:20