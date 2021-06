Skadesmell for Rosenborg: Markus Henriksen ute i flere måneder

Rosenborg-spiller Markus Henriksen er ute med leddbåndskade i 12-16 uker.

KNUST: Henriksen forteller at han er langt nede etter den siste skadebeskjeden. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det bekrefter Rosenborg på sine hjemmesider.

– Markus har fått en ny skade i samme leddbånd som for en måned siden. Men skaden er lokalisert et annet sted enn den forrige, sier Rosenborg-lege Reidar Due i pressemeldingen.

Henriksen må bruke skinne i seks til åtte uker. Det forventes at han er satt ut av spill i hele 12–16 uker.

– Jeg er knust. Det var en veldig tung beskjed å få. Men jeg skal prøve å bidra med det jeg kan i garderoben og på sidelinjen, sier Henriksen selv.

– Nå skal jeg følge planen jeg får nøye og sørge for at jeg er tilbake på banen så fort som mulig, fortsetter han.

28-åringen vil i tillegg til klubbens fysioterapeuter bli fulgt opp underveis av spesialist i ortopedi ved Aleris, Agnar Tegnander.

I 5–0-seieren mot Viking for en måned siden scoret Henriksen først et pent mål før det smalt i kneet. Situasjonen kan du se i videoen under. Nå har Rosenborg-spilleren fått en ny skade i samme leddbånd.

