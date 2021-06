Norge med «revolusjonerende» verktøy: – Kan bety forskjellen på gull og 4. plass i OL

De norske alpinistene har tatt i bruk et produkt som skal bidra til at de kjører tideler fortere.

Aleksander Aamodt Kilde forklarer VG hvordan et nytt produkt skal gi ham og de andre på landslaget fordeler. Foto: Helge Mikalsen / VG

– Det er et fantastisk produkt som vil revolusjonere aerodynamikk i alpint. Det kan handle om ikke hundredeler, men tideler, sier Robbie Reid.

Amerikaneren er ansatt som vitenskapsmann i Norges Skiforbund. Han har hatt ansvaret for at alpinlandslagene har det best tilgjengelige utstyret. Nå kan samarbeidet med norske Nabla Flow få stor betydning, forteller fartsfantomene Aleksander Aamodt Kilde (28) og Kjetil Jansrud (35) til VG.

– Det kan bety forskjellen på gull og 4. plass i OL. Sånn er det i alpint. Forskjellen vi ser er definitivt større enn noen hundredeler, sier Jansrud.

– Ekstremt viktig

Det nye verktøyet, utviklet av teknologiselskapet Nabla Flow, skal klarlegge hvordan utøverne kan kjøre ned fjellsidene med minst mulig luftmotstand. Aamodt Kilde, verdens beste alpinist de siste årene, forklarer det slik:

– Forskningen har ikke endret seg så veldig, men nå er det kommet verktøy som gjør ting tydeligere og analysebiten bedre. Si i Kvitfjell, da: Så har jeg tenkt at i en sving mener jeg det er best «sånn», men så ser man på dataen at det er kanskje best å være litt dypere, litt høyere, kanskje ha armene litt annerledes. Så får man det på papiret, og da er det lettere å forholde seg til, sier Kilde til VG.

Robbie Reid forklarer her hvordan verktøyet viser hvilke sittestillinger som er gunstigst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi vet at aerodynamikk er ekstremt viktig i vår sport. Vi kan analysere og finne ut hvor vi taper tid. Det verktøyet her kan hjelpe oss til å forstå hvilke posisjoner vi skal bruke i hvilke settinger, forteller 28-åringen.

– For oss er det som å gå rundt i et svart rom og nå kunne slå på lyset, sier amerikanske Reid entusiastisk.

Supertalentet Kajsa Vickhoff Lie har blitt «screenet» med Nava Flow-produktet, slik at de kan se henne i 3D-form. Her snakker hun med amerikanske Reid i Norges Skiforbund i Lørenskog fredag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen / VG

Norge i forkant

35 år gamle Jansrud er glad for å kunne ta i bruk nyvinningen og mener Norge har et forsprang på konkurrentene når det gjelder aerodynamikk.

– Du har en formening om at hockeyposisjon er rask og oppreist er dårlig. Her ser vi hvor store utslag de små tingene gjør. Jeg kan være på trening og få svar på om det er optimalt eller mindre optimalt. Det har enorme fordeler når vi skal kjøre utfor, mener Jansrud.

Alpinsesongen starter med storslalåm i østerrikske Sölden 23. oktober, men det er først under fartsrennene i canadiske Lake Louise publikum får se utslaget verktøyet kan gi – med utfor og super-G fra 26. til 28. november.

Kjetil Jansrud avbildet i Østerrike 7. mars. Foto: JOHANN GRODER