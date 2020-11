Dommeren som misset «Guds hånd» minnes Maradona: – Stolt og beæret som person og dommer

Tunisiske Ali Bin Nasser (76) dømte den sagnomsuste kampen mellom Argentina og England i VM i 1986. Han møtte pressen og mimret om møtene med Diego Maradona, som døde tidligere denne uken.

FORTELLER: Ali Bin Nasser, dommeren fra kampen mellom Argentina og England i 1986-VM, avbildet under et intervju med pressen etter at Diego Maradona døde onsdag. Foto: FETHI BELAID / AFP

– Jeg er stolt og beæret som person og som dommer over å ha spilt en så stor rolle i en historisk begivenhet, sier Ali Bin Nasser til BBC om den famøse og berømte kampen mellom Argentina og England i VM i 1986.

Det var i den kampen Diego Maradona først scoret med hånden, av hovedpersonen omtalt som «Guds hånd», før han bare minutter senere driblet av omtrent hele det engelske landslaget, inkludert målvakt Peter Shilton, og scoret målet som siden har blitt omtalt som «århundrets mål».

Fotballverden er i sorg etter at Diego Maradona onsdag døde etter et hjerteinfarkt i en alder av 60 år. Hyllestene har strømmet inn fra hele verden, og i Argentina har det rådet fullt kaos og det ble onsdag erklært tre dager landesorg.

Ali Bin Nasser forteller at Maradona for fem år siden kom for å besøkte ham i Tunisia. Da fikk han en signert drakt av Argentina-legenden, med hilsenen «Til Ali, min venn for alltid».

– Hadde det ikke vært for deg, ville jeg aldri scoret «århundrets mål», skal Maradona ifølge Bin Nasser ha sagt.

Bin Nasser, som møtte pressen til et intervju der han stolt viste frem flere bilder fra møtet med Maradona. Han ble også tilsynelatende svært emosjonell under intervjuet:

fullscreen next RØRT: Ali Bin Nasser under intervjuet som handlet om Diego Maradona. 1 av 4 FETHI BELAID / AFP

Den gamle dommeren ble naturligvis også spurt om de to målene Maradona scoret mot England i VM.

– Jeg husker det veldig godt, sier Bin Nasser om det første målet.

Målet der 165 centimeter høye Diego Maradona slo 18 centimeter høyere Peter Shilton i luften – men med hånden.

– Den engelske forsvareren (Steve Hodge) hadde ballen, spilte den bakover og Maradona var i luften med Peter Shilton. De var vendt mot assistentdommeren, bulgarske Bogdan Dochev. Jeg nølte i starten, men så over på Dochev som var på vei tilbake mot midten av banen. Han godkjente målet, og signaliserte ikke for hands. Instruksjonene FIFA ga oss før kampen var klare: Om en kollega er bedre posisjonert enn deg, stol på ham, sier Bin Nasser om den famøse scoringen.

FAMØS SCORING: Her scorer Diego Maradona ved hjelp av «Guds hånd». Foto: Bob Thomas / Bob Thomas Sports Photography

Det andre målet mener Bin Nasser at han spilte en minst like stor rolle i. Med en mindre erfaren dommer mener han det aldri ville blitt noe «århundrets mål» fra Maradona.

– De prøvde å felle ham ved tre anledninger, men hans vilje til å vinne hjalp ham frem. Jeg så på det, og lurte på hvordan han kunne riste av seg tre forsvarere og deretter spurte 50 meter. Jeg tenkte «forsvarerne vil prøve å felle ham nå». Jeg forventet at det skulle skje, og var klar for å blåse for straffe.

– Men til min overraskelse driblet han av enda en forsvarer og keeperen, og scoret «århundrets mål». Hadde jeg blåst for frispark på noen av de tre første taklingene, ville vi aldri ha sett noe så fantastisk. Å dømme fordel der er blant mine største prestasjoner, sier Bin Nasser.

Han innrømmer at etter Gary Linekers 1–2-redusering, håpet han at England skulle utligne slik at det ble ekstraomganger.

– Jeg ville nyte 30 minutter til av kampen. Det var en fryd, fra start til slutt. Det var en fantastisk kamp mellom to strålende lag, sier han, og legger til at det var noe helt spesielt å være dommer med Maradona på banen.

– Når du dømmer en som Maradona kan du ikke slutte å følge med på ham.

