Håndballjentene om favorittstempelet: – Vi kan ikke si nei

KOLDING (VG) Det kan bli Frankrike, Russland eller Danmark. Semifinalemotstanderen er uviss. Men Norges favorittstempel er klart – etter fem seire med en snittmargin på 11,6 mål.

KAN DE SLÅS? Heidi Løke (bak), Nora Mørk og de norske jentene er store favoritter til å ta hjem EM-gullet. Her foran møtet med Nederland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Vi kan ikke si nei til det. Vi er gode og skal sette det som et mål for oss selv, sier Veronica Kristiansen en uke før EM-gullet skal deles ut i Herning.

– Jeg synes Frankrike og Russland og vi har stukket oss frem. At vi blir sett som favoritter, det er bare sånn det er det, svarer Nora Mørk på VGs spørsmål.

– Det er et godt tegn at vi er favoritter, fastslår Heidi Løke med seks titler for Norge - tre av dem EM-gull. Ingen har vunnet flere gull i EM enn Norge. Den syvende og foreløpig siste tittelen kom i 2016.

Unibets rangering av vinnerodds stemmer bra med det bunnsolide inntrykket håndballjentene har gitt: 1. Norge 1,50. 2. Russland 4,40, 3. Frankrike 6,10. 4. Danmark 21,00.

Les også Henny Reistad (21) imponerer – bekrefter interesse fra flere storklubber

– Det er vanskelig å si noe imot at vi er en av tre favoritter. Vi ser jo slik på det selv også. Det presset legger vi på oss. Vi har vunnet og tapt med det presset. Vi skal klare å leve med det, sier Stine Bredal Oftedal.

Det er helt uvisst hvem Norge møter i semifinalen. Akkurat nå ligger det an til Frankrike. Men Danmark kan med seier mot Russland tirsdag slå seg inn i semifinalen. De franske kvinnene møter Sverige tirsdag og ligger allerede godt an i kampen om medaljene.

Norge har aldri i noe mesterskap hatt så god tid på å forberede en semifinale. Seks døgn ligger mellom Kroatia-seieren lørdag og semifinalen fredag.

– Det blir det viktig å bruke kampen mot Ungarn tirsdag godt. Den skal vinnes. Vi trenger fortsatt å justere oss et par hakk opp mot semifinalen. Der møter vi uansett tøff motstand, beskriver Heidi Løke.

Både Kroatia og Romania hang med Norge til et stykke ut i 2. omgang. Men den store dramatikken har holdt til Herning hittil. Russland og Frankrike spilte uavgjort 28–28 og Danmark har både tapt og vunnet dramatiske kamper mot Frankrike og Sverige.

Thorir Hergeirsson er svært godt fornøyd med tilstanden i troppen før EM-avslutningen. Landslagssjefen har flere ganger under coronamesterskapet påpekt at hans egne spillere har utnyttet pandemiens første måneder til å ruste opp fysikken.

Les også Til sammen 62 dager ute etter corona: – Det var utrolig frustrerende

– Mange av våre spillere kan du se det på. Om de ikke er sitt livs form, så er de ikke langt unna. Det er mye topping av form nå. Jeg føler meg bra selv også, sier Stine Bredal Oftedal og fortsetter:

– Jeg tror det er gjort veldig mye smart og godt i de månedene. Når pandemien først skulle komme så er jeg veldig glad for det vi har gjort. Jeg håper og tror vi har gjort det bedre enn veldig mange andre. Det finnes selvfølgelig også andre spillere som har utnytte denne tiden. Men som lag så tror jeg vi er blant dem som har utnyttet det best.

– Vi var ekstremt løsningsorienterte, mener Nora Mørk.

– Vi har et lag er utrolig godt trent og vi kommer til å få mye igjen for det nå. Bredden i laget er også helt unik, mener Heidi Løke.

– Vi har vært kreative og brukt det vi har, beskriver Veronica Kristiansen.