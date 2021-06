Mangemilliardæren bruker kjendisene for å bli FIS-president

Johan Eliasch (59) har en eventyrlig bukett med kjendiser med seg på laget for å bli valgt til ny president i Det internasjonale skiforbundet (FIS) fredag. Blant dem er sjefen i 10 Downing Street.

STØTTESPILLERE: Johan Eliasch har blant annet Boris Johnson (øverst til høyre), alpinlegendene Hermann Maier og Aksel Lund Svindal (i midten) og tennisprofilene Björn Borg og John McEnroe (nederst) som støttespillere, ifølge manifestet sitt. Foto: AFP, PA PHOTOS, AP

Spørsmålet er om den svensk-britiske mangemilliardæren (ifølge Sunday Times Rich List) blir en for stor overgang for skifamilien etter 23 år med Gian-Franco Kasper.

Eliasch’ gamlekjæreste Sharon Stone er ikke blant dem som støtter ham i manifestet han har laget. Ellers er de der «alle» sammen, ikke bare fra skisporten, men også fra politikken, Formel 1 og mye mer:

Lindsey Vonn, Ted Ligety, Aksel Lund Svindal, Alexis Pinturault, Hermann Maier, Aleksander Aamodt Kilde og Franz Klammer er blant støttespillerne fra alpinsporten, så har vi tennisikonene John McEnroe og Björn Borg, de politiske profilene Boris Johnson og John Kerry (som nå er Bidens miljømann), businesslegenden Martin Sorrell, og Formel 1-mesteren Damon Hill. Arnold Schwarzenegger er også avbildet sammen med Eliasch i manifestet – uten at det står klart om han også er en del av «Team Eliasch».

Eliasch er svensk, men foreslått av det britiske skiforbundet. Av de tre andre kandidatene er Mats Årjes (54) også svensk, Sarah Lewis (56) britisk – mens den fjerde er sveitsiske Urs Lehmann (51).

CELEBERT SELSKAP: Kjetil Jansrud (foran f.v.), Aksel Lund Svindal, Hollywood-helt Arnold Schwarzenegger, Head-sjef Johan Eliasch, alpinist Matthias Mayer og tidligere utforverdensmester Franz Klammer i Kitzbühel i 2019. Foto: EXPA/JFK / EXPA

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt tror Eliasch kan være mannen som FIS trenger:

– Jeg har ikke sett Eliasch siden jeg forbløffet så en svenske smyge armen rundt Sharon Stone for rundt 10 år siden. Nå skal han kanskje dele ut en frossen blomsterkvast til Gyda Westvold Hansen etter et kombinertrenn i Romania. Jeg tror det vil kle både kombinertsporten og resten av skiverdenen.

– Hvordan?

– Eliasch er en outsider på innsiden, på et vis. Han er sjef for sportsmerket Head, men samtidig ikke en system-mann. Johan Eliasch er for meg en slags skisportens Berit Kjøll, i cirka 100. potens. Den som kommer inn utenfra med tanker og metoder som har fungert i næringslivet og så skal forsøke å bruke disse erfaringene til å ta skisporten inn i en ny tid. I et FIS som for så vidt fremstår veldrevet, er det skrikende behov for reform.

– Hvor stort er skrittet for å velge Eliasch?

– Spørsmålet er om man er villige til å ta steget rett over i noe som kan bli en liten revolusjon. Eliasch har jo hele tiden sagt at det er modernisering som gjelder. Konkurranseformater tilpasset det moderne tv-mediet og full satsing på sosiale medier, sier NRKs kommentator.

– Det lyder som dårlige tider for Henrik Kristoffersen og andre som misliker parallell-eventer i byer- og for den del forkjemperne for distanserenn og klassisk stil.

Johan Eliasch selv sier at han vil gå gjennom formatene som skikonkurransene er bygget på, innføre topp moderne medier og «bryte ned barrierer» om han skulle bli valgt som FIS-president.

Han har også sagt at han umiddelbart vil tre tilbake som Head-sjef.

Styret i Norges Skiforbund har besluttet å støtte Mats Årjes som ny FIS-president. Den 53 år gamle svensken har bred erfaring som både generalsekretær og

president i det svenske skiforbundet og er i dag visepresident i FIS.

– Årjes har fokus på de samme tingene vi er opptatt av, og har i mange år vist at han har den kunnskapen, forståelsen og handlekraften som skal til for å utvikle FIS i den retningen vi i Norge ønsker, sier skipresident Erik Røste.

– I Årjes vil Norge få en trygg løsning, som i tillegg vil ivareta interessene til langrenn, hopp og kombinert i større grad. Eliasch er alpint i hvert fiber, sier Jan Petter Saltvedt.

Han trekker frem Johan Eliasch’ store engasjement i klimaspørsmål. Head-sjefen har blant annet kjøpt en stor regnskog i Amazonas-området – utelukkende for å bevare det.

– Klima og miljø blir kanskje den viktigste faktoren for hvordan fremtiden blir for alle skiidrettene, både med hensyn til både utbredelse og rekruttering, sier NRK-kommentator Saltvedt.

– Hva synes du om kjendis-listen til Eliasch?

– En mann som klarer å forene Borg og McEnroe til felles kamp, bør i utgangspunktet ha gode muligheter for å være en samlende kraft for skisporten internasjonalt.

Sarah Lewis fikk sparken etter 20 år som FIS’ øverste ansatte sjef. Nå prøver den tidligere generalsekretæren altså å bli nummer én av de valgte.

– Jeg lever, ånder, spiser og sover FIS. Jeg stiller høye krav til meg selv og det jeg gjør, sa Lewis til VG nylig.

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund sier til VG at de ikke ønsker å kommentere de øvrige kandidatene før valget.

