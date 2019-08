Suzann «Tutta» Pettersen hadde en skuffende dag i LPGA-turneringen Scottish Open fredag. Hun endte to slag over par og klarer ikke cuten.

Pettersen gikk på par torsdag og lå på en delt 71.-plass etter den første dagen.

Dag to kunne ikke startet mye tyngre for 38-åringen. Hun fikk bogey på sine to første hull.

Hun slo raskt tilbake, og med birdie på hull 3 og 6 var hun tilbake på par. Det holdt hun fram til det 13. hullet. Da gikk det galt for Petterson som slo en dobbel bogey. Med fem hull par resten av runden endte hun to slag over, og dermed klarer hun ikke cuten som ligger på par. Tutta er på en foreløpig 81.-plass.

Turneringen er Pettersens andre siden hun gjorde comeback på golfbanen etter en langvarig mammapermisjon.

Skarpnord klarte cuten

For Marianne Skarpnord ble fredagens runde en opptur. Hun gikk fire slag under par og er dermed to under par totalt etter to dager. Dermed får hun fortsette å spille turneringen som ledes av sørkoreanske Hur Mi-jung.

Skarpnord hadde blant annet tre birdies på de siste fem hullene og er tolv slag bak ledelsen.

Marita Engzelius er ikke ferdigspilt for dagen, men ligger foreløpig an til å ende på par totalt. Dermed ligger hun an til å klare cuten.

For Tonje Daffinrud ble det nok en skuffelse på den andre dagen. Hun gikk fem slag over par. Dermed endte hun totalt 13 slag over par. Celine Borge fikk også en tung dag og endte til slutt 14 over par.

Turneringen avsluttes søndag.