Julian Alaphilippe ble utfordret, men klarte å beholde den gule ledertrøya i den første alpeetappen i Tour de France. Nairo Quintana imponerte og kom alene i mål.

Quintana satte inn vinnerstøtet da han rykket ifra da rytterne kjempet seg opp etappens siste stigning. Colombianeren var del av det opprinnelige bruddet på 34 mann som hadde krympet til rytterne på vei opp til toppen av Col du Galibier.

Aleksej Lutsenko og Romain Bardet forsøkte å tette luken, men Quintana så seg aldri tilbake og økte ledelsen ytterligere. I ensom majestet syklet Movistar-rytteren inn til sin totalt tredje etappeseier i Tour de France.

Selv om Bardet ikke klarte å tekke luken opp til Quintana, kan franskmannen glede seg over at han overtar klatretrøya fra Tim Wellens. Bardet ble nummer to, mens Lutsenko fulgte på plassen bak.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS / NTB SCANPIX

Alaphilippe beholdt ledelsen

Det var knyttet stor spenning til om Julian Alaphilippe klarte å beholde den gule ledertrøyen på etappen. Franskmannen var tydelig utenfor komfortsonen og lå lenge bak i favorittgruppa.

Da rytterne skulle opp den siste stigningen Col du Galibier, kunne Alaphilippe glede seg over at lagkamerat Enric Mas hadde funnet klatreformen. Det bidro sterkt til at sammenlagtlederen lenge holdt stand opp på bakken.

Alaphilippe klarte derimot ikke å henge med da Egan Bernal og fjorårsvinner Geraint Thomas valgte å rykke ifra i bakken, men på utforkjøringen syklet han strålende og passerte Thomas.

Avstanden opp til Bernal ble derimot for stor. Colombianeren var i mål 32 sekunder før Alaphilippe og klatrer dermed fra 5.- til 2.-plass i sammendraget når tre etapper gjenstår.

LES OGSÅ: I 34 år har den gule trøya vært en forbannelse i Frankrike: – De har vært arrogante

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS / NTB SCANPIX

Ingen nordmenn i front

De norske rytterne klarte aldri å blande seg inn i kampen om etappeseier. Amund Grøndahl Jansen var riktignok del av det opprinnelige bruddet, men måtte etter hvert slippe. I tillegg var Odd Christian Eiking på offensiven tidlig på etappen.

Torsdagens etappe var 208 kilometer lang og den første av tre etapper i Alpene. Rytterne tok seg opp fire stigninger. Fredagen venter også en tøff etappe. Avslutningen er på 2113 høydemeter.

Rittet avsluttes i Paris søndag.

(©NTB)