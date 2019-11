Chelseas svimlende bøter – må ut med en kvart million for å komme for sent på trening

Det kan fort bli dyrt å bryte de interne reglene i en Premier League-klubb.

Det er ingen hemmelighet at mannlige fotballstjerne tjener enormt med penger. Dermed er også satsene tilsvarende høye i klubbenes botssystem, som skal sørge for at spillerne gjør det de skal og møter opp tidsnok til ulike avtaler.

Daily Mail skriver om det som skal være Chelseas botsliste for inneværende sesong. Manager Frank Lampard har en rekke med krav som elevene hans må leve opp til.

Den dyreste forseelsen en spiller kan gjøre, er å komme for sent til starten av treningen. Skjer det, må du ut med 235.000 kroner.

Til sammenligning skrev Aftenbladet i fjor at Maria Thorisdottir hadde 250.000 kroner i årslønn fra den samme klubben (hun hadde i tillegg lønnen fra landslaget, og skrev også en ny kontrakt med Chelsea i februar i år). Forskjellene mellom herre- og kvinnelaget er med andre ord enorme.

Mobilfri sone

Noe billigere er det å være for sent ute til de individuelle oppvarmingsøvelsene i forkant av økten. Det koster i overkant av 10.000 kroner.

Det samme må du ut med hvis telefonen ringer under et måltid eller et møte.

Hvis en spiller er syk eller skadet, men ikke gir beskjed om det senest en time før trening, må de ut med 115.000 kroner.

Det lønner seg heller ikke å komme for sent til et møte. Det koster nesten 6.000 kroner – for hvert eneste minutt spilleren kommer etter tiden.

Agenter ingen adgang

Det koster nesten 60.000 kroner hvis en spiller ikke møter opp på reklameoppdrag eller veldedige arrangementer i regi av klubben. Det samme må en spiller ut med hvis de ikke er med på fellesbussen hjem etter bortekamper, og fraværet ikke er varslet minst 48 timer i forkant.

Listen viser også at spillerne må ha spist frokosten sin senest en time før morgentreningen. Spillerne har også krav til hvor mye av kroppsvekten som skal være fett og muskler. Lever de ikke opp til det, venter det også en bot.

Spillernes agenter har heller ikke lov til å oppholde seg på treningsanlegget uten en invitasjon.