Håndball-VM direkte: Kan Norge reise seg i jakten på bronsemedalje?

Norge har ikke møtt Russland siden kvartfinalen i VM for to år siden. Da ble russerne knust 34-17. De ble også slått 23-21 under Em for tre år siden. Russland slo imidlertid Norge 38-37 i OL-semifinalen i 2016. Kampen gikk til ekstraomganger og Camilla Herrem bommet på det siste norske skuddet.