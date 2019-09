Evjen nærmer seg nederlandsk klubb: – Riktig steg i hans karriere

Bodø/Glimts stortalent Håkon Evjen (19) skal nærme seg en avtale med nederlandske AZ Alkmaar.

NEDERLAND NESTE: Flere medier skriver mandag at Håkon Evjen (t.h.) er i Nederland

Det skriver både Avisa Nordland (+) og Eurosport mandag. Evjen skal befinne seg i Nederland, hos samme klubb som skal ha fått avslått et bud på 20 millioner kroner for 19-åringen tidligere i sommer. Blir overgangen gjennomført blir Evjen etter alt å dømme tidenes dyreste Bodø/Glimt-spiller.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Evjen gjør klokt i å velge AZ Alkmaar.

– Det høres ut som et fornuftig og riktig valg. Det er en klubb hvor han vil få mye spilletid og en klubb som spiller fotball som passer ham godt. Eredivisie er en liga han kanskje ikke vil dominere i fra første sekund, men når han blir varm i trøyen vil han kunne få vist sine kvaliteter. Jeg tror det er et riktig steg i hans karriere.

Jaktet av storklubber

Evjen har imponert i Eliteserien denne sesongen. Storklubbene Manchester United og Manchester City skal ha speidet på 19-åringen, og den engelske tabloidavisen Daily Mail skrev 30. august at City ønsker å hente Evjen i januar.

Det tror Mathisen uansett ville endt med en utlånsavtale til en klubb på nivå med AZ.

– Ødegaard utviklet seg i Nederland og ble en voksen spiller der. Det er ikke blant de beste ligaene, men langt bedre enn i Norge. Jeg tror det er et fornuftig steg.

POSITIV: Jesper Mathisen tror AZ Alkmaar er en klubb som vil kunne passe Evjen godt. Lise Åserud / NTB scanpix

– Må gi ham tid

Kjetil Rekdal, eliteserieekspert for Eurosport, tror også Nederland er et fornuftig valg.

– Evjen har et stort potensial. Han har snart tosifret antall scoringer (9 i Eliteserien, journ.anm.) som 19-åring. Et steg videre er ikke unaturlig.

Han understreker at uttalelsene er med forbehold om at overgangen blir en realitet.

Samtidig mener han at det er viktig å ikke bli for utålmodig når man slår igjennom i ung alder og trekker paralleller til Martin Ødegaard. Drammenseren, som har fått en eventyrlig sesongstart med Real Sociedad, brukte tid på å spille seg til europeisk toppnivå etter overgangen til Real Madrid i januar 2015.

– Skader, spilletid, utvikling fysisk – det er mange ting som har påvirkning på en karriere. Evjen har et bra utgangspunkt. Nederland er et steg opp, og det kan fort være han trenger litt tid, slik Ødegaard gjorde. Man må gi unge gutter tid til å vokse, få erfaring og spilletid, og tid til å utvikle seg i takt med alderen.

INGEN HAST: Rekdal mener det er viktig å være tålmodig med spillere som slår igjennom tidlig. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Snart plass hos Lagerbäck

Mathisen hyller det Evjen har vist i Eliteserien denne sesongen.

– Han har vært en av Eliteseriens beste spillere. Ingen hadde trodd det før sesongen. Han har hatt en utvikling og noen prestasjoner som har vært helt elleville. Han er blant de viktigste grunnene til at Bodø/Glimt er med i medaljekampen. Det han har å by på som spiller, med teknikk, fart, forståelse og løpskapasitet, er veldig bra. Fortsetter dette neste år har han snart plass i troppen til Lars Lagerbäck, sier han, og gir Bodø/Glimt honnør for å gi unge spillere sjansen.

I AZ: Blir Evjen AZ-spiller vil han bli lagkamerat med Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø. Lise Åserud / NTB scanpix

Blir AZ Alkmaar og Bodø/Glimt enige, vil overgangen først skje etter sesongen, ettersom sommerens overgangsvindu er stengt. Da vil han, i så fall, bli lagkamerat på Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson.

AZ Alkmaar ligger i skrivende stund på femteplass i Eredivisie og skal delta i Europaligaen, i gruppe med Manchester United, Astana og Partizan.