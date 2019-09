Sjakktalentet overrasket alle i storturnering. Etterpå langet han ut mot arrangøren.

Johan-Sebastian Christiansen slo en av verdens beste spillere.

Her er Johan-Sebastian Christiansen i aksjon i en tidligere kamp. Maria Emelianova

Norske Johan-Sebastian Christiansen (nummer 400 på verdensrankingen) overrasket stort i første runde av World Cup i Khanty-Mansijsk onsdag og slo den polske stjernespilleren Radoslaw Wojtaszek. Wojtaszek er ranket som en av verdens beste.

Nordmannen vant begge partiene mot polakken.

– Dette er veldig stort for meg, og det har vært en fantastisk turnering. Det å slå ut en verdensklassespiller, og med hele 2-0, det er helt vanvittig. Jeg hadde vært sjeleglad om jeg hadde klart 1-1, men 2–0 ble det. Selve resultatet er veldig bra, men partiene i den matchen var også av høy kvalitet, spesielt det andre partiet, sier Christiansen.

Møtte Russlands store sjakkhåp

Han fikk det tøffere i andre runde mot russiske Kirill Alekseenko.

– Jeg fikk en vanvittig sterk motstander i neste runde som jeg kjenner godt til. Han er Russlands store håp og kommer til å bli en verdensklassespiller om noen få år. Han er allerede rangert som rundt nummer 60–70 i verden. Så der endte det med et sterkt 1–1-resultat etter et kjempebra svart parti og et rolig hvitt parti.

Alekseenko fikk et overtak i kampen han aldri ga fra seg og vant 2,5–1,5 etter omspill.

– Dessverre viste han seg sterkest i hurtigsjakken, men det får jeg leve med, forteller 21-åringen, få timer etter tapet.

Langer ut mot arrangøren

Før kampen mot Alekseenko hersket det forvirring om han skulle starte å spille med hvite eller svarte brikker. Rankingen påvirker hvilken farge man starter kampen med. Sjakktalentet langet ut mot arrangøren (Fide, det internasjonale sjakkforbundet) på Twitter:

Christiansen utdyper:

– Det var ingen informasjon om hvilken farge jeg skulle spille, så jeg spurte en av dommerne og mange andre. Dommeren svarte at jeg skulle spille hvit og alle de andre jeg snakket med sa også at jeg skulle være hvit. Dessuten sto det også på alle liveoverføringnettsidene at jeg skulle spille hvit, sier han og fortsetter:

– Jeg leste også reglene, og der virket det også som om jeg skulle være hvit. Det jeg ikke visste, var at jeg tar over rankingen til han jeg slo ut i 1. runde fordi han er høyere rangert. At jeg skal forstå det, er høyst uklart. Spesielt når jeg aldri har spilt world cup før.

Christiansen måtte spille første parti med svarte brikker.

Vi har kontaktet Fide om kritikken, men har foreløpig ikke fått svar.

– På grensen til skandale

Sjakkjournalist Tarjei J. Svensen skjønner Christiansens frustrasjon.

– Jeg kjenner ikke detaljene, men ut fra det som er sagt, høres det veldig amatørmessig ut at det ikke er tydelig hvilken farge han skal spille med. Det er på grensen til en skandale hvis det er tilfelle, det vil jeg absolutt si.

Ifølge Svensen er det vanlig praksis at man «overtar» rankingen til en høyere rangert spiller.

– Men det bør likevel informeres grundig. Det har vært en del urutinerte dommere i de mesterskapene. Kanskje han burde forsikret seg og spurt en kvalifisert dommer. Men det er klart at når man spør en dommer, skal man få riktig svar. Sånt bør jo være kjempetydelig.

– Hvordan kan det påvirke en kamp?

– Det er veldig frustrerende når du har brukt to dager på å forberede deg og Ikke en god inngang til et parti. Det er veldig godt gjort av ham å klare remis med svart, sier Svensen.

Nye turneringer

Finalistene i Khanty-Mansijsk-turneringen blir også kvalifisert til kandidatturneringen, som er en kvalifisering til sjakk-VM. Nå kommer det nye muligheter for nordmannen.

– Nå kommer det en del sterke turneringer i nærmeste framtid, blant annet en ny kvalifiseringsturnering til kandidatturneringen, nemlig Fide Grand Swiss Isle of Man. Etter det blir det blant annet EM for landslag. Jeg satser for fullt på sjakk og ønsker å komme meg helt opp i verdenseliten. Det er sjakk jeg vil drive med, sier den ambisiøse 21-åringen.