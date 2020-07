Bryne-duo lovpriser treneren før Sandnes Ulfs seriepremiere

Magnus Retsius Grødem og Tord Johnsen Salte spiller for å få fart på egen karriere og Sandnes Ulf. De er trygge på at trener Steffen Landro er rett for alle parter.

To Bryne-gutter i lyseblått, Magnus Retsius Grødem og Tord Johnsen Salte, har stor tro på trener Landro. Foto: Egil Ø. Nærland