Håndballjentene takker for kjeften: – Dette holder ikke!

TOKYO/OSLO (VG) (Angola – Norge 21–30) Thorir Hergeirsson (57) var alt annet enn fornøyd med det norske spillet mot Angola og smalt til. Storfavorittene vant likevel en solid seier på «halv maskin».

MISFORNØYD: Thorir Hergeirsson ga spillerne klar beskjed om hva han syntes om oppgjøret mot Angola. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det var en velfortjent kjeft. Vi var ikke godt nok konsentrerte, sier Veronica Kristiansen til VG.

– Hva er det for slags holdning det her?! Vi faller 50 prosent i intensitet. Vi må skjerpe oss! Vi leder andre omgang med ett mål ... Dette holder ikke! Det er ikke godt nok! Vi må opp i ringene, smalt det fra en tydelig oppgitt Hergeirsson til spillerne da han tok timeout åtte minutter før slutt.

– Når nivået faller litt er det hans jobb å si fra. Vi får bare ta den, sier Nora Mørk.

– En gang imellom fortjener vi at han hever stemmen. Det er ikke så ofte han gjør det. Det er min type trener. Han hever stemmen når det virkelig behøves. Det mister sin virkning om han kjefter og smeller for alt mulig, sier Marit Malm Frafjord som har hatt Hergeirsson på benken i alle sine landskamper opp gjennom årene.

– Spillere responderer individuelt på sånn. Jeg responderer fint på det, sier Kristiansen.

Folkebørsen: Løftet Norge på svak dag

Da ledet Norge 25–19, og den islandske treneren fikk brukbar respons i form av en noe bedre avslutning på kampen. Norge vant til slutt kampen med ni mål.

– Jeg måtte bare heve stemmen litt. Jeg må jo trene på den også, sier en lett fleipende landslagssjef til VG noen minutter etter kampen. Islendingen var kjent for sine stadige vulkanutbrudd da han trente Elverums herrer opp i eliteserien på 1990-tallet.

– Man kan lure på hvorfor jeg gjør dette når vi leder på seks, sier han og han forklarer at Norges slet med Angolas storvokste strekspiller, Albertina Kassoma, opp spillerne var tydelig lei av afrikanerne trakk tempoet mest mulig ned.

– Jeg har full respekt for det. Men vi forvaltet våre ballkontroller for dårlig i en periode. Vi roter for mye og faller i intensitet også i forsvaret. Jeg prøvde først å fyre litt på benken. Men det hjalp ikke. Da tenkte jeg at jeg måtte si fra, forklarer han.

Han var brukbart fornøyd med responsen til spillerne.

SCORET SEKS: Veronica Kristiansen var en av spillerne som markerte seg mot Angola. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Vi skal ikke gå ut kampen med en dårlig følelse fordi vi sluttet å jobbe etter 45 minutter. Men avslutningen ble riktig bra, sier Hergeirsson – ledelsen økte fra seks til ni mål.

– Jeg prøver å finne en balanse i det. Jeg kan ikke kjefte og smelle hele tiden. Men litt av min jobb, som hovedansvarlig, er å kalde en spade for en spade innimellom, slår han fast.

Hergeirsson ville ha en positiv avslutning før revansjekampen mot Montenegro torsdag. Norge ble filleristet av de i OL-kvaliken i mars (tap 23–28). Nå er montenegrinerne selv ute å kjøre etter tap for Japan.

– Det blir en helt annen kamp. Det blir en fight, beskriver landslagssjefen.

– Vi vet at Montenegro spiller tøft. Vi skal møte dem med lite mye aggressivitet, sier Veronica Kristiansen. I OL-kvaliken tapte Györ-stjernen sin første kamp på 836 dager.

Hun leverte en ny bra OL-kamp med seks scoringer.

– Jeg er fornøyd med både meg selv og laget. Vi har tross alt vunnet med 12 og ni mål, minner Mjøndalens beste med ballen i hendene om.

Sanna Solberg-Isaksen ble norsk toppscorer med syv mål, mens Nora Mørk sto for seks scoringer – fem av dem på straffe.

– Jeg er fornøyd med to poeng. Jeg vet ikke om Angola beit seg fast eller bare satt seg fast. De spilte jo ikke håndball. Jeg skjønner godt taktikken med å sette ned tempo, men det ganger nesten ingen. Det ble litt kjedelig, sier Mørk til VG.

Etter en straffebom mot Sør-Korea var hun tilbake som en «killer» fra 7-metersmerket.

– Jeg er veldig glad for det. Jeg har hatt en liten peptalk med Mats Olsson (målvaktstreneren). Han er utrolig smart. Jeg har sett litt video. Dette gir god selvtillit. Det er veldig godt, sier hun.

FYSISK STERKE: Albertina Kassoma (t.v.) og Angola gjorde det tøft for Stine Bredal Oftedal og Norge i OL-oppgjøret. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Les også Håndballjentene rammes ikke av «klemmenekt»: – Må bruke sunn fornuft

Lenge jevnt

Angola holdt følge med Norge i 20 minutter. Isabel Guialo imponerte med sikre straffer og gode skudd fra distanse. Helt bakerst sto Teresa Almeida og gjorde flere gode redninger.

For Norge var det Veronica Kristiansen og Nora Mørk som sto for de mest positive prestasjonene, men det norske spillet var langt unna toppnivå.

Norge fikk etter hvert kontringsspillet til å sitte mot slutten av omgangen, og dro ifra. Nora Mørk ordnet 15–10 på straffe, og det var resultatet til pause.

PS! Etter Montenegro på torsdag er Nederland motstander, før vertsnasjon Japan står på motsatt side mandag.

Publisert Publisert: 27. juli 2021 13:56 Oppdatert: 27. juli 2021 15:12