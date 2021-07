Rekdal om spillerjakten: – Blir ikke kjøpefest på Hamar

Stopperkrise og keeper-exit. Kjetil Rekdal (52) har fått mye å tenke på, men avfeier tanken på at noen kan lokke ham bort fra Hamar.

SJEF: Kjetil Rekdal og HamKam leder OBOS-ligaen etter halvspilt sesong. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Julian Faye Lund reiser tilbake til RBK, men det har vi visst at var en reell mulighet hele tiden. Vi har peilet oss ut en ny keeper, så får vi se om vi får det til, forteller Kjetil Rekdal, som ikke vil røpe navn på overgangsobjektet.

Serielederen i OBOS-ligaen må ut på spillerjakt, noe HamKam-treneren mener er helt nødvendig om de skal beholde tabelltoppen.

– Det vil jeg si. Vi har hatt to stoppere skadet, men de som har kommet inn har gjort det bra. Likevel blir troppen tynnere, og vi håper å få inn en spiller eller to for å få større bredde. Men det blir ikke kjøpefest på Hamar, sier romsdalingen.

Forsvarsspiller Ruben Alegre forsvinner tilbake til Spania, mens midtstopperduoen Steinar Strømnes og Hasan Kurucay har slitt med skader. Forhåpentligvis er de to spilleklare etter ferien, sier Rekdal.

Han vil ikke snakke om opprykk, tabellplasseringen til tross.

– Vi har en målsetting om topp seks, og det har ikke endret seg. Vi ser at vi leder, men det er så lite som skiller i OBOS-ligaen. Det er komisk at vi har vært sjansemessig overlegne i de tre kampene vi har tapt. Det handler om å få maksimalt ut av kampene vi spiller, sier Rekdal.

Han mener Aalesunds FK «bør rykke opp ut ifra budsjett og spillerstall», og registrerer at tradisjonsrike Sogndal kommer snikende oppover tabellen etter tre strake seire.

Suksess i norsk fotball, betyr ofte at spillere forsvinner ut. Det kan også gjelde trenere. Bergens Tidende har pekt på Rekdal som en av kandidatene som kan redde Brann fra nedrykk, men den erfarne fotballmannen avfeier den og alle andre mulige jobbtilbud i Norge.

– Jeg har folk som tar meg av det, men det er ikke aktuelt å skifte jobb i Norge. Det er ikke et tema, og det vil heller ikke være riktig med tanke på situasjonen til meg, spillerne og klubben, sier Rekdal.

I stedet konsentrerer han seg om cupoppgjøret mot Brumunddal 25. juli.

– I cupen gjelder det å ha litt flaks, ha stang inn. Det er litt tilfeldigheter, og man må komme seg over hvert hinder. I 2011, da vi vant cupen, var vi ti sekunder unna å ryke på Høddvoll, poengterer Rekdal, som vant cupen i 2009 og 2011 med AaFK.

