Momiji (13) er yngste OL-vinner siden Lillehammer

TOKYO (VG) 13 år og 330 dager gammel sørget Momiji Nishiya for at Japan tok et nytt gull i skateboard street.

UNG HELT: Momiji Nishiya vant OL-gull på hjemmebane i en alder av 13 og 330 dager. Foto: Ben Curtis / AP

Hun er den yngste OL-mester siden Kim Yun-mi var med på Sør-Koreas vinnerlag i kortbaneløp i Lillehammer-lekene i 1994. Hun var 13 år og 85 dager da hun tok gull i Hamars OL-amfi (i dag CC Amfi).

Etter det satte det internasjonale skøyteforbundet ISU en aldersgrense på 15 år.

Sånn er det ikke i den nye OL-grenen skateboard, der Japan vant herrenes street-konkurranse ved Yuto Horigome søndag og så altså kvinneklassen mandag.

SIKKER: Momiji Nishiya i aksjon i OL-konkurransen mandag. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Momiji Nishiya (født 30. august 2007) ble fulgt av Rayssa Leal fra Brazil, også hun 13, og sin japanske lagvenninne Funa Nakayama (16). Med en gjennomsnittalder på 14 år og 191 dager, er de den yngste seierspall i OL-historien.

Senere i OL er det enda yngre deltakere når skateboard skal ha sine parkkonkurranser.

Sky Brown med sine 13 år og 28 dager blir den yngste britiske deltakeren noen gang. Japans Kokona Hiraki (12 år og 343 dager) er også påmeldt her.

Nishiya ble mandag tidenes første vinner av skateboard street i OL.

– Jeg trodde ikke jeg skulle vinne, men alle heiet på meg, så jeg er glad at jeg fant en måte å vinne på, sier 13-åringen ifølge nyhetsbyrået Kyodo.

– Jeg var ikke så redd for at det ikke skulle gå. Jeg var mer sånn at jeg var glad hvis jeg klarte det, sier Momiji Nishiya.

Ifølge BBC er Marjorie Gestring den yngste OL-vinner i sommer-OL. Hun vant stup i Berlin-lekene i 1936 i en alder av 13 år og 267 dager. Det er 63 dager yngre enn det Nishiya er nå.

Tara Lipinski ble i 1998 den yngste vinner av en individuell konkurranse i vinter-OL. Hun var 15 år og 255 dager - og slo med det norske Sonja Henies 70 år gamle rekord. Mange nordmenn mener for øvrig at Henie ble dømt bort da hun - som 11-åring - kom på sisteplass i OL 1924.

Den regjerende verdensmesteren i skateboard street, Aori Nishimura, er også fra Japan. Hun måtte nøye seg med 8. plass etter flere misser som gjorde at hun måtte forlate arenaen blødende og haltende.

Mange ser på mandagens kvinnekonkurranse i OL som et gjennombrudd - og tror at jentene nå vil stå i kø for å drive med skateboard.

– Det kommer til å forandre hele sporten. Dette er en døråpner, sier den amerikanske skateren Mariah Duran ifølge BBC.

