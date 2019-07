Norge jubler for seier på vei mot EM-finalen i sandhåndball i Polen. FOTO: Uros Hocevar / EHF / NTB scanpix

Norge til EM-finale i sandhåndball

Norge er klar for EM-finale i sandhåndball for menn etter 2-1-seier over Russland i semifinalen lørdag. Danmark blir motstander i søndagens finale.