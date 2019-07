Los Angeles Angels-spiller Tyler Skaggs ble mandag funnet død på sitt hotellrom i Texas. Han ble 27 år gammel.

Det var bare timer før han og laget skulle møte Texas Rangers i Arlington utenfor Dallas. Kampen ble utsatt på grunn av dødsfallet. Politiet har ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt eller at Skaggs tok sitt eget liv, men sier at saken undersøkes, skriver Los Angeles Times.

– Skaggs var en viktig del av Angels-familien. Våre tanker og medfølelse går til kona Carli og hele hans familie i denne triste tiden, skrev Los Angeles Angels i en uttalelse mandag.

Skaggs spilte totalt syv sesonger i ligaen. Han har tidligere spilt for Arizona Diamondbacks.

