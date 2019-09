I dag sykler disse for norsk VM-suksess: – Blant de bedre gullsjansene vi får

Taktikken er klar, rollene er fordelt og det er disse seks som skal sørge for norsk suksess på VM-fellesstarten i Yorkshire i dag.

Det norske VM-laget er klare for nesten 300 kilometer på sykkelen i Yorkshire i VMs siste konkurranse. Edvald Boasson Hagen (f.v.), Amund Grøndahl Jansen, Carl Fredrik Hagen, Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen skal forsøke å hjelpe Kristoff til norsk gull. Heiko Junge / NTB scanpix

For mindre enn 50 minutter siden

LEEDS: Alexander Kristoff (32) er mannen det kjøres for når VM-uken i Yorkshire i England avsluttes med selve indrefileten i dag.

Starten på herrenes fellesstart går i Leeds, målbyen er Harrogate. 285 kilometer venter rytterne, det blir nærmere sju timer på sykkelsetet.

Mens Kristoff er mannen som, hvis alt går etter planen, skal spurte om VM-gullet han var så nære i Bergen i 2017, får han med seg Edvald Boasson Hagen (32) og Amund Grøndahl Jansen (25). De skal passe på Kristoff, få ham i posisjon før finalen og samtidig passe på brudd og støtforsøk som vil komme mot slutten.

Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen og Carl Fredrik Hagen får oppgaven som hjelperyttere underveis.

Fakta Norges lag Sven Erik Bystrøm (27), Stavanger SK / UAE Team Emirates Alexander Kristoff (32), Stavanger SK / UAE Team Emirates Vegard Stake Laengen (30), Asker CK / UAE Team Emirates Edvald Boasson Hagen (32), Lillehammer CK / Team Dimension Data Carl Fredrik Hagen (27), Sagene IF Sykkel / Lotto Soudal Amund Grøndahl Jansen (25), Nes SK / Jumbo-Visma

Enstemmig vedtatt

Stig Kristiansen, som til daglig er sportsdirektør i UNO-X, er innleid landslagssjef og har lagt taktikken sammen med sine seks ryttere.

Det var ingen stor uenighet, det var ingen voldsomme diskusjoner, laget er enige om at Kristoff er den beste om det skal bli et nytt-VM-gull til Norge og en reprise på Thor Hushovds triumf i Australia i 2010.

– Gitt utfall, så er Alex vårt beste kort for å gå helt til topps. De diskusjonene vi har hatt har handlet om hvordan vi skal få ham i posisjon og hva vi skal gjøre underveis slik at han får brukt spurten sin, sier Stig Kristiansen.

– Det er alle enige om?

– Ja, dette er meningen alle rytterne har. Alle er ønsker at Alex skal få muligheten, det er vårt beste kort. Spørsmålet er hvordan vi kommer oss dit.

Kloke hoder og rutine

Men Stig Kristiansen vet godt at selv om man planlegger for noe, kan utfallet i rittet bli noe helt annet.

Norge har rutinerte ryttere i sitt seksmannslag. Ryttere med årevis med erfaring fra proffsirkuset og flere VM.

I tillegg har laget rolle-ryttere som kjenner oppgavene ut og inn. Flere har også kloke ritthoder som evner å lese situasjoner og rittets utvikling.

Det blir viktig. For det er mange hindre i VM: Været er én ting. Værmeldingen har endret seg nesten daglig den siste uken. Men at det blir regn, virker sikkert. Men det kan tyde på at det blir mindre enn fryktet. Det er en klar fordel. Det kommer garantert til å bli støtet.

Spørsmålet er når et eventuelt avgjørende brudd går og om Norge sitter med. Vind kan også skape splittelse i feltet. Sitter man på feil side av splitten, kan du tape sjansen til en mulig topplassering.

Oppløpet i Harrogate er på 500 meter. Rytterne kommer ut av en sving, så får de 300 meter med motbakke i fleisen før det flater noe mer ut de siste 200 meterne.

Tøft oppløp

– Det er teknisk der ute, mye opp og ned, men jeg trodde faktisk bakkene skulle være hardere. Sånn sett så passer dette meg bedre enn jeg fryktet. Men det er likevel helt på grensen, sier Alexander Kristoff.

Og legger til:

– Vi er enige om at jeg har best forutsetninger til å vinne hvis det blir en samlet spurt. Men de må hjelpe meg med posisjoneringen inn mot mål og gjennom de siste svingene der. Jeg må nok være topp fem inn på oppløpet, for oppløpet er hardt og du klarer ikke å tå så mange posisjoner der, sier 32-åringen.

Stig Kristiansen mener det er reelle, norske vinnersjanser.

– Det er det. Vi er ikke de største favorittene, det er vi fornøyd med. Det er nok slik vi best kommer til det. Alle kjenner Alex, alle vet at han er en trussel når rittene bikker 250 kilometer. Dette er blant de bedre gullsjansene vi får. Magefølelsen er god, sier landslagssjefen.

Nederland med favoritten

Han peker på Mathieu van der Poel fra Nederland som den kanskje største favoritten. Også Frankrike har et lag med kjørestyrke og Julian Alaphilippe som lagets kaptein. Se også opp for Italia.

Edvald Boasson Hagen har en 2. plass fra VM i 2012 da Philippe Gilbert rykket og vant i Limburg.

Han er ikke i samme form som den gang. Men klar for å gjøre en jobb for Kristoff og Norge.

– Det var ikke mye krangling om taktikken, vi er alle komfortable med at Alex skal få sjansen til å spurte. Stemningen i laget er god, dette er en veldig fin gjeng og så skal vi spille på hverandre og så får vi se hvordan det utvikler seg.