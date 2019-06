Gianni Infantino snakket i over en halvtime om hvordan han har endret den skandaliserte organisasjonen.

PARIS: – Ikke vær bekymret. Dette er ikke slutten, det er bare begynnelsen, sa Gianni Infantino, og forlot talerstolen til applaus fra fotballedere fra hele verden.

Ikke lenge etterpå ble han gjenvalgt som president i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) for fire år.

Til tonene fra Seven Nations Army mottok han hyllesten fra utsendingene, før gråten holdt på å ta ham da han skulle takke for gjenvalget som skjedde ved akklamasjon.

I litt over en halvtime hadde Infantino talt om alt han har oppnådd siden han for 3 år og fire måneder siden vant kampen om å lede den skandaliserte organisasjonen.

Det internasjonale forbundet (FIFA) var i en dyp krise etter korrupsjonsskandalen som rystet Fotball-Verden, og gjorde at Sepp Blatter ga seg som president kort tid etter at han ble gjenvalgt i 2015.

Infantino slo raskt fast at han har snudd opp ned på tilværelsen.

– Dette er en gledens dag. Husk på kongressen for fire år siden. Husk hvilken status FIFA var i da. I dag snakker ingen om skandaler, korrupsjon eller om å bygge FIFA på nytt, sa Infantino, og la til:

– Organisasjonen gikk fra å være giftig, nesten kriminell, til å være det den skal være.

Lover mer penger til medlemmene

Infantino nevnte tidlig i talen at han ikke hadde vært perfekt og at han hadde gjort feil. I løpet av den neste drøye halvtimen så han ingen grunn til å legge vekt på noe av det.

– Jeg foreslår at vi gir presidenten en applaus, sa finanskomiteens leder, Alejandro Dominguez da han like etter presidentens tale la frem de økonomiske tallene.

De viste en omsetning i den siste fireårsperioden på 54,3 milliarder kroner. Utsendingene fra de 211 medlemslandene tok oppfordringen og klappet.

Det gjorde de også da Infantino i sin tale pekte på at FIFA nå overfører mer enn 9 milliarder kroner i utviklingspenger til medlemslandene, mot 3 milliarder kroner før han fikk makten. Mer penger til hver og en var det viktigste valgløftet Infantino ga til medlemslandene da han ble valgt i 2016.

Samtidig varslet han at disse overføringene vil gå opp med 50 prosent i løpet av de neste fire årene.

Endret bildet av Russland

På talerstolen hadde Infantino med seg 11 punkter som skulle understreke suksessen organisasjonen har hatt under hans ledelse.

Han slo for eksempel fast at det første VM på hans vakt ble tidenes beste. Ikke nok med det, de hadde også vært med å vise verden hvilket fantastisk land Russland er.

– Vi ble fortalt om et voldelig, rasistisk og byråkratisk land. Vi så det helt motsatte. Det ble en fotballfest. Fotballen bringer verden sammen. Vi må si tusen takk til Russland, sa Infantino, som i slutten av mai fikk en høythengende utmerkelse av president Vladimir Putin

Han slo også fast at det første kvinne-VM under hans ledelse vil bli tidenes beste. Åpningskampen spilles fredag.

Mener fotballen har endret Qatar

Som et bevis på endringen i FIFAs omdømme, trakk presidenten frem at han i fjor ble invitert til å tale foran statslederne i G20-gruppen.

– Presidenten i en organisasjon som for kort siden ble sett på som giftig, fikk nå tale foran de mektigste lederne i verden om fotball, sa Infantino.

Organisasjonen har fått mye kritikk for tildelingen av VM til Qatar i 2022. Ifølge Infantino har imidlertid FIFA vært med på å gjøre Midtøsten til et bedre sted gjennom dialogen de har med vertsnasjonen.

Infantino sa at han ikke bryr seg om «komiteer, møter på femstjernershoteller og pressemeldinger om hva vi bør gjøre. Vi handler».

Han satte opp en kontrast til de som sitter på kontoret og kritiserer situasjonen i verden, mens han selv drar rundt og snakker med lederne i verden og prøver å forstå. Infantino mener at FIFA har klart å endre flere ting, uten å gjøre propaganda ut av det.

– Alle kritiserte Qatar, men se på alle endringene som er skjedd. Takket være fotballen, sa FIFA-presidenten.

Infantino tok også æren for at kvinner i Iran fikk lov til å dra på en fotballkamp for første gang på 40 år.

– Er det nok? Nei, men vi må starte et sted, sa han.

I talen sa også Infantino at «ingen brydde seg seriøst om kvinnefotball» i FIFA før han tok over. Presidenten trakk frem at han har opprettet en egen avdeling som nå jobber med dette. Han pekte også på Fatma Samoura, den første kvinnelige generalsekretæren i organisasjonens 115-årige historie.

– Og hun er ikke engang europeisk, la han til.