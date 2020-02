Start-talent trener med Åsane

Sander Sjøkvist (20) trener med Åsane denne uken.

Sander Sjøkvist skal trene med Åsane. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Hensikten bak besøket er at 20-åringen skal bli bedre kjent med klubben med tanke på et eventuelt låneopphold, skriver Start på sitt nettsted.

Midtbanespilleren ble i fjor hentet opp i Starts A-lagsstall, og signerte også en proffkontrakt med Kristiandsand-klubben.

Sjøkvist spilte åtte kamper og scoret ett mål for Start i 1. divisjon i 2019.

Nå har talentet fått lov til å reise til Bergen for å vise seg fram for Åsane, som i fjor rykket opp til 1. divisjon.

– Sander har fått smake litt på førstelagsfotball her, men han er i en alder der det er viktig å spille kamper på et høyt nivå for å utvikle seg videre. Med tanke på konkurransesituasjonen her nå, så kan det være fornuftig å la Sander dra på utlån til en klubb der muligheten for spilletid er god, sier Start-trener Joey Hardarson til klubbens nettsted.

Åsane møter Brann i treningskamp torsdag, og Sjøkvist kan fort bli involvert i den kampen.

