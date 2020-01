Brann får bot av NFF

Brann, Rosenborg og Vålerenga er ilagt bøter for ulovlig blussbruk i 2019-sesongen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

BOT: Brann-supporternes blussbruk i kampen mot Viking gjør at klubben er ilagt en bot på 60.000 kroner. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

NTB

Det har doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) besluttet.

Brann straffes for blussbruk i oppgjøret mot Viking 1. desember. Til sammen skal det ha blitt tent omtrent 20 bluss. Dette er Branns tredje blussbot fra 2019-sesongen. 60.000 kroner er beløpet klubben må ut med denne gangen.

Rosenborg får en bot på 55.000 kroner etter at klubbens tilhengere antente minst ti bluss i løpet av eliteseriekampen mot Bodø/Glimt 10. november i fjor.

NFF skriver at Rosenborg hver sesong over en lang tidsperiode, med unntak av 2014-sesongen, har blitt sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne, noe som har blitt vektlagt i avgjørelsen.

BLUSS: Vålerenga-supportere tente bluss i oppgjøret mot Molde i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Vålerengas bot skyldes seks bluss i kampen mot Molde 24. november. Ved to anledninger skal klubbens supportere ha antent bluss i løpet av kampen. Det er fjerde gang i løpet av 2019-sesongen at klubben sanksjoneres for ulovlig bruk av pyroteknikk, og utvalget har bestemt at en bot på 50.000 kroner er en passende.

Avgjørelsene kan ankes inn til NFFs ankeutvalg.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 18:51 Oppdatert: 24. januar 2020 19:16

Mest lest akkurat nå

Anbefalt