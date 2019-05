Brann vartet opp til fest mot Sarpsborg 08. Doddo gleder seg over at laget har satt seg.

Det var selveste Messias-kampen vi overvar, den vi har drømt om; den vi har lengtet etter; den vi har ventet på; den vi visste ville komme en vakker dag bare vi var tålmodige og standhaftige nok. Vi har lidd oss gjennom både kyniske og kalde kamper for å komme hit til det punktet der laget sprudler og publikum betingelsesløst omfavner de elleve utvalgte.

Endelig tok Brann fyr, endelig slo de ut i blomst. Og det gjorde de nettopp den kvelden da forventningene var unormalt høye og tribunene var unormalt fulle. Brann innfridde på nesten alle punkt. Det ble en festaften med underholdende fotball, nydelige mål, og noen ulidelig spennende sluttminutter – som bikket Branns vei.

Fra en skuffende start på sesongen og noen pinlige tap, klatrer Brann på tabellen. De har vunnet tre av de fire siste kampene, og fotballen de spiller blir bare bedre og bedre.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Det er det mange grunner til. Tre av dem heter Veton Berisha, Daouda Karamoko Bamba og Petter Strand. Nå spiller alle tre, og de spiller i posisjonene som kler dem best. Petter Strand er best som indre løper (ikke som ving), Bamba er best som spiss (ikke som reserve), og Berisha er best når han mottar ballen på kanten og skjærer innover. Til sammen står de for en offensiv kraft som Brann har manglet ved flere anledninger i år.

Bård Bøe

Laget har satt seg. Etter en del eksperimenteringer og rokeringer, har Nilsen bestemt seg for hvilke spillere som fungerer best i lag. Laget er mer samstemt, og samspillet er i klar forbedring. Spillerne begynner å kjenne hverandre. Det begynner å sitte i ryggmargen hvilke løp den enkelte går på og hvilke rom den enkelte liker å bevege seg i. Brann ligner igjen et lag, det kollektivet som gjorde nesten rent bord i fjor vår.

Perfekt er det dog ikke. Fortsatt hender det at Brann faller tilbake til det usikre spillet vi har sett tidligere. Brann var kun fem millimeter fra poengtap mot Sarpsborg 08. Derfor skal vi ikke ta nye trepoengere for gitt. Brann har i det siste møtt svake lag som Tromsø, Ranheim og Stabæk. I de neste serierundene er det tøffere motstandere i vente: Bodø/Glimt borte, Rosenborg hjemme og Haugesund borte.

Først på programmet står overraskelseslaget fra nord, Bodø/Glimt. De har hatt en sterk sesongåpning, og treneren deres, bergenseren Kjetil Knudsen kjenner Brann bedre enn de fleste. Bortekamp på Aspmyra blir en av årets vanskeligste oppgaver. Selv et lite poeng der oppe vil være akseptabelt.

Og Brann må gjerne spille kaldt og kynisk i det bortemøtet, bare de fortsetter i neste hjemmekamp med den forførende og gøye fotballen de serverte oss 16. mai.

Følg Ballspark på Facebook og Instagram.