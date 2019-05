– Jeg opplever at vi har et miljø som er imøtekommende og inkluderende, sier sportslig leder i RBK.

Den danske 25-åringen har en helt spesiell scoringsstatistikk å se tilbake på. I 2014 noterte han seg for hele 33 mål på 30 kamper for sin barndomsklubb Roskilde i dansk 2. divisjon.

Sesongen etter fulgte han opp med jevnlige mål, som til slutt ga han en kontrakt i Rosenborg.

Men tiden i den norske toppklubben ble ikke enkel.

– Plutselig satt jeg oppe i Norge og glante inn i en vegg etter treningen klokken 13.00. Jeg hadde ingen venner og ingen jeg kunne ta meg til. Folk hadde sine familier og sitt eget liv i Norge. Men jeg hadde ikke min familie, som jeg kunne kjøre hjem til og spise boller i karri med, sier han i et åpenhjertig intervju med Spillerforeningen i Danmark.

– Folk ser jo ikke det. Folk ser jo ikke Emil Nielsen sitte å se inn i en vegg, når treningen er ferdig. De ser jo bare han som spiller på søndag.

Fakta: Emil Nielsen Dansken har spilt i Roskilde, Rosenborg og Aarhus GF. Han har tre kamper for Danmarks U19-lag. Spissen har bøttet inn mål hele karrieren. Denne sesongen står han med 20 mål på 27 kamper for barndomsklubben Roskilde.

Møtte veggen

Det var derimot først da han returnerte til Danmark i 2016 at han virkelig fikk seg en knekk.

– Plutselig kjenner jeg at det stikker i armen min. Tankene flyr og jeg tenker: «faen». Så jeg ringer til 112 og sier: «Dere er nødt til å komme. Jeg er dritnervøs. Jeg er utrygg og jeg føler meg redd», sier han.

Fra å ha vært en spiller i lavere divisjoner, ble han helprofesjonell i Rosenborg. I tillegg var han innom Aarhus GF i den danske superligaen. Det ble en stor overgang.

– Jeg visste godt at det var stress. Jeg visste godt hva det kom av. Det kom av at jeg ikke hadde noe penger. Jeg hadde brukt 60.000 kroner på å lease en Porsche, som jeg leverte tilbake to uker etterpå.

Løsningen ble å ta helt fri fra fotballen en stund. Han er glad for at han fikk tatt en pause før det gikk for langt.

– Det er 1,5 år siden nå. Det er virkelig noe som har endret seg i livet mitt etter det. Men nå er jeg takknemlig for at det skjedde. Det har endret synet mitt på livet og fotballen markant, sier han.

Denne sesongen har han vist sitt sanne jeg på fotballbanen. Han står med 20 mål på 27 kamper for Roskilde.

FÅTT MED DEG DENNE? Sprekpodden: Slik kan du bli flinkere å håndtere stress

Alley, Ned / NTB scanpix

– Kan bli flinkere

Stig Inge Bjørnebye er sportslig leder i Rosenborg. Han mener trønderne gjør mye for å inkludere utenlandske spillere på en god måte.

– Vi har en egen spillerkoordinator som ivaretar alle nye spillere. Han hjelper dem med mye av det praktiske og sosial tilrettelegging. Jeg opplever at vi har et miljø som er imøtekommende og inkluderende, sier han.

Den tidligere Liverpool-spilleren vet likevel godt hvordan det er å være proff i et fremmed land.

– Jeg kjenner til utfordringene som er. Det er nok veldig individuelt også. Det er nok noe man alltid kan bli flinkere på i klubbene. Denne type arbeid skal skape trygghet for utøveren, samtidig som det må stilles krav, og gjøres individuelle tilpasninger, sier han.

Han mener fotballen er en spesielt sårbar bransje. Der spillere blir satt under et stort press og det stilles høye krav i en ung alder.

Djorovic, Aleksandar / NTB scanpix

Kjenner til problemet

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) arbeider med å hjelpe klubbene til å bli bedre på å tilpasse for utenlandske spillere.

– Det er ikke så rart at spillere opplever det hvis man ikke får god oppfølging. Hvor langt klubben sitt ansvar strekker seg kan diskuteres, men de kan tenke på det som å ta ansvar for sin egen investering i spiller. Det øker sjansen for at spillerne lykkes, sier Joachim Walltin, lederen i NISO.

Dette året har organisasjonen gjort ytterligere grep.

– I år har vi engasjert tidligere spiller Madiou Konate, som kontaktperson for utenlandske spillere.

Konate har en lang karriere bak seg i norsk og utenlandsk fotball. I Norge har senegaleseren vært innom klubber som Molde, Hønefoss og Strømmen.

– Dette er for at det skal være lettere for spillere å komme i kontakt med NISO og få hjelp med ulike problemstillinger i et nytt land, sier Walltin.