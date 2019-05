Sven Mollekleiv, Berit Kjøll og Tom Tvedt: Alle tror at de vinner søndagens presidentvalg i Norges idrettsforbund.

LILLEHAMMER: – Har jeg hilst på dere før?

Tre kvinner står og småsnakker, og inn fra siden kommer Berit Kjøll. Det er pause i forhandlingene på idrettstinget, og det er servert pølser så delegatene får stilt den verste sulten.

– Så dere har ikke stemmerett. Da bør jeg jo finne noen andre å snakke med. Hahaha, ler Kjøll, før hun fortsetter å stille trioen spørsmål om hvor de hører til i Idretts-Norge.

63-åringen er på stemmejakt, og legger ikke skjul på det. Søndag er hun en av tre kandidater til vervet som idrettspresident. Hun oppsøker ukjente med den største selvfølgelighet.

– Det viktigste er å treffe flest mulig, så de skjønner hva jeg står for, hvem jeg er og hvor mye energi jeg har. Hvilken gjennomføringskraft jeg har for å få til endring, forklarer Huawei-direktøren til Aftenposten med en entusiasme som det er enkelt å forstå at kan smitte.

Kjøll tror det blir jevnt helt til mål i kampen om ledervervet. Hun bruker et bilde fra seilerlivet som hun kjenner godt.

– Jeg kjenner at vi har god medvind nå. Jeg har heist opp spinnakeren, den er i ferd med å fylles, sier Kjøll med enda mer innlevelse.

Fakta: Berit Kjøll Alder: 63 år Bakgrunn: Har tidligere vært administrerende direktør i Kilroy Travels, Tusenfryd, Flytoget og Steen & Strøm, samt divisjonsdirektør i Telenor. Har styreerfaring fra DNB, SAS, Hurtigruten, Oslo universitetssykehus, Den Norske Turistforening, SJ Norge AS og Norges Rytterforbund. Er i dag direktør i Huawei Norge. Stille som kandidat i presidentvalget. Har støtte fra blant annet Håndballforbundet. X

Snakker med alle

Ikke mange meterne unna Kjølls fremstøt, har Sven Mollekleiv truffet en gammel kjenning. Det er 35 år siden han fikk jobben som informasjonssjef i NIF. Siden har Mollekleiv hatt en rekke roller og verv i frivillige organisasjoner.

64-åringen er valgkomiteens foretrukne kandidat og var lenge den store favoritten. Nå snakker stadig flere om at Kjøll nærmer seg.

– For meg har det hele tiden bare vært snakk om å fokusere på utfordringene, på hva vi bør gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Hvordan vi skal realisere idrettsglede for alle og lage en kultur så vi får med oss hele det politiske Norge og næringslivet i en økt satsing fremover, sier Mollekleiv.

Valgkampstrategien er forholdsvis enkel.

– Jeg møter alle, snakker med alle og diskuterer med alle. Jeg har idrettsfaglig bakgrunn og nærhet til den idrettslige aktiviteten, så vi har alltid noe å snakke om. Vi går inn i substansen, det ser jeg at folk liker, forklarer Mollekleiv.

Fakta: Sven Mollekleiv Alder: 64 Bakgrunn: Har tidligere vært informasjonssjef i Norges idrettsforbund, markedssjef i fotballforbundet, generalsekretær i Røde Kors, president i Røde Kors og styreleder i Vålerenga Fotball. Jobber i dag som direktør for samfunnskontakt i DNV GL. Er innstilt som ny president av valgkomiteen i Norges idrettsforbund. X

Geir Olsen, NTB scanpix

– Jeg er blitt spyttet på

For å vinne må han også vippe Tom Tvedt ned fra troen. Den sittende presidenten har på ingen måte tenkt å gi seg. I den nevnte pølsepausen får han en god klem fra en gammel idrettsvenn.

Da hadde rogalendingen akkurat talt til Idretts-Norge i nesten tre kvarter.

Siste delen brukte han på å snakke om hvor tøft det hadde vært å stå i stormen som har vært mot Idrettsforbundet de siste årene. Tvedt sa at han både er blitt spyttet etter på gaten og latterliggjort i køen på Vinmonopolet.

– Tro meg, det er mange som kunne blitt kastet foran bussen underveis. Det har ikke skjedd, styret gikk i krigen for dere alle, sa Tvedt i talen.

Tidligere i uken gikk Svømmeforbundet ut og sa at de vil stemme for gjenvalg av Tvedt.

– Har du en oppriktig tro på at du kan bli valgt?

– Ja, det har jeg. Jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon, og jeg har veldig lyst. Da er det resultatene som jeg har pekt på i dag som gjelder, sier Tvedt.

Det er 164 delegater som har stemmerett i søndagens valg. Frem til da drives det både formell og uformell valgkamp. Lørdag morgen skal kandidatene møte representanter for alle idrettskretsene.

Fakta: Tom Tvedt Alder: 51 år Bakgrunn: Tidligere håndballspiller med 25 landskamper for Norge. Tidligere salgssjef, ordfører i Randaberg og fylkesordfører i Rogaland. Medlem av idrettsstyret fra 2015, de fire siste årene som president. Stiller til gjenvalg som NIF-president. Har støtte fra blant annet Svømmeforbundet. X

Geir Olsen, NTB scanpix

Fornyelse i 60-årene

Håndballpresident Kåre Geir Lio var mannen som lanserte Kjøll. Han er ikke redd for at hun har for lite erfaring fra idretten.

– Jeg ser at de prøver å fremstille det sånn, men hun kjenner idrettsbevegelsen veldig godt. Hun har masse erfaring, vært førende i verdidebatter og jobbet internasjonalt.

– Det er 20 år siden en president ble gjenvalgt. Er ikke kontinuitet viktig?

– Det er det. I så måte må man alltid veie det opp mot behovet for endring, og vi vurderer altså det behovet som større.

– Det snakkes mye om at idretten må fornye seg. Da foreslår dere en kandidat på 63 år?

– Ja, men styreledelse av denne typen organisasjoner krever erfaring. Jeg tror det er sunt at en president har lang erfaring og gode ferdigheter innen ledelse.

Alderen er heller ikke noe Kåre Sæter bekymrer seg over. Lederen i Møre og Romsdal idrettskrets er en av støttespillerne til Mollekleiv – en mann på 64 år.

– Selvfølgelig ser jeg den problemstillingen, men jeg ser også at det kanskje ikke er som president det er lurest å begynne sin karriere i norsk idrett.

– Hvor mange stemmer kan bli flyttet i løpet av helgen?

– Jeg tror de fleste kommer hit med et ganske klart syn.

– Er det noen mulighet for at Tvedt kan bli gjenvalgt?

– Nei.

– Det er utenkelig?

– Ja.

– Hvorfor det?

– Nei, det blir bare ikke sånn.

Geir Olsen, NTB scanpix

Tror på gjenvalg

Akkurat den konklusjonen er ikke svømmepresident Cato Bratbak overbevist om. Det var han som fremmet Tvedts kandidatur tidligere denne uken.

– Jeg må si at jeg er overveldet over den positive tilbakemeldingen folk har gitt. Det er ikke så mange negative, og som har kommet er fra publikum utenfor idretten.

– Hvor stor er sjansen for at dere når frem og Tvedt blir gjenvalgt?

– Med de signalene jeg nå får fra de jeg snakker med, så tror jeg det er mange som ikke har tatt et standpunkt til Mollekleiv eller Kjøll, nettopp fordi de var usikre på om Tvedt ville stille. Nå har de fått et annet alternativ som de innerst inne har ønsket seg, men noen måtte foreslå det først.