Stine Hovland er klar for AC Milan.

Styreleder i Sandviken Pål Hansen bekrefter at Sandviken og AC Milan er enige om en avtale. VG var først til å melde nyheten.

– Klubbene er enige. Vi har sammen med Stine ønsket veldig å få dette til. Som klubb har vi strukket oss langt for å dette i orden, sier Hansen.

Han utdyper:

– Det er sammensatt. Det er alltid krav og motkrav i en sånn avtale med agent, spiller og to klubber. Vi har hatt noen krav som man har hatt som utgangspunkt, så har vi gitt og tatt litt ut ifra det, sier Hansen.

Blant annet har det vært diskutert tilbakekjøpsklausul og videresalgsklausul bekrefter Hansen. Overgangssummen vil ikke styrelederen kommentere.

Milan-beøsk i mai

Hovland besøkte klubben i mai og fikk se fasilitetene.

– Det var spennende. Nå er jeg veldig glad for at alt er landet, sier Hovland til BT.

Milans damelag ble etablert i 2018 da de tok over Serie A-lisensen til Brescia, og ble nummer tre i deres første sesong.

Midtstopperen er glad for muligheten til å spille i utlandet.

– Milan er en stor klubb som er på vei opp. De kom på tredjeplass i fjor og har som mål å bygge laget. Å få være med på det, ha en rolle i det å bygge opp laget og å få spille i utlandet er noe som fristet, sier Hovland.

Hovland sier utenlandsspill ikke lå langt fremme i tankene for noen år siden, men at forrige sesong endret mye.

– Under Aleksander (Strauss, journ. anm.) og Stine (Andreassen, journ. anm.) skjønte jeg at ting kan skje og at muligheten kunne komme. Nå er jeg veldig stolt og glad. Jeg er jo litt opp i årene så nå var tiden inne, sier Hovland.

– Vemodig

Hovland fikk landslagsdebuten så sent som høsten 2018, og ble tatt ut i VM-troppen. Nå blir det spill for en europeisk storklubb.

– Det viser at hardt arbeid gir resultater, sier Hovland.

Oppkjøringen til neste sesong starter neste uke, og da flytter også Hovland til Italia.

– Det er litt vemodig å reise fra Sandviken, som virkelig har noe på gang, men jeg har vært med fra 1.-divisjon til Toppserien og kunne ikke la denne sjansen gå fra meg, sier Hovland

Hansen sier Sandviken ikke ville stå i veien for en overgang. Han ønsker Hovland all mulig lykke til i den italienske storklubben.

– Hun har vært til lang og tro tjeneste i Sandviken i seks år, så det gjorde det litt lettere for oss å vike på kravene.

– Samtidig mister vi jo kapteinen vår. Det sier seg selv at det er en klassespiller som går ut, men vi er i toppen av norsk fotball. Spillerlogistikk er helårsidrett, så vi har allerede øynene på markedet, sier Hansen.

Vi kommer med mer.