Viktor Hovland har to muligheter igjen til å spille seg til fast plass på neste års PGA-tour.

Golfentusiast og kommentator Hallvard Flatland ser helst at Hovland kommer seg gjennom nåløyet så fort som mulig. Selv har det norske stjerneskuddet uttalt at han ikke blir skuffet om drømmen må settes på vent

– Han er helt rolig på det selv, og det er bra, men veien vil være kortere og lettere om han klarer det allerede nå. Skal han ned et nivå, tar det ett år til. Og da skal man være klar over at er veldig mange gode golfspillere også på nivået under. Han kommer ikke til dekket bord noen sted, sier Flatland.

– Vi får krysse fingrene og håpe på det beste, legger han til.

Hovland har én PGA-tour-invitasjon igjen. Den vil han bruke i begynnelsen av august, skriver norskgolf.no.

– Han har kanskje godt av en liten pause. Han har jo vært i aksjon i fem uker på rad. Selv om han er ung og sterk så blir også han sliten, sier den tidligere golfproffen og Eurosport-kommentatoren Per Haugsrud til NTB.

Den ferske golfproffen fra Oslo har imponert i sine første PGA-turneringer som profesjonell, men oppgaven med å kvalifisere seg til neste års PGA-tour er likevel veldig tøff. Etter to 13.-plasser og en 16.-plass nå sist i helgen har han ikke klart å komme blant de ti beste som ville gitt automatisk deltagelse i neste turnering på PGA-touren.

Han var bare ett slag unna det søndag. Nå har han bare én PGA Tour-invitasjon igjen. Den skal han bruke i sesongfinalen Wyndham-mesterskapet i Greensboro fra 1. til 4. august. Der må Hovland bli topp to for å sikre seg PGA Tour-kortet direkte for neste sesong.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Tøft

Den oppgaven virker svært så vanskelig i feltet blant mange av verdens beste golfere. 21-åringen får imidlertid en ny mulighet i sluttspillsturneringene Korn Ferry Tours i august og september.

Den første spilles i Columbus, Ohio fra 15.-18. august, den neste i Boise, Idaho 22.-25. august og den siste i Newburgh, Indiana fra 30. august til 2. september. Der trenger han å være blant de 25 beste etter de tre turneringene for å få PGA Tour-kortet for neste sesong.

– Det må noe virkelig spesielt til hvis jeg skal klare det i Wyndham, men sannsynligvis kommer jeg til å spille Korn Ferry Finals, sa Hovland til pgatour.com.

Rob Schumacher / Reuters / NTB scanpix

Trygg på Hovland

Per Haugsrud tror Hovland med det samme spillet han har vist i det siste vil klare det. Nordmannen har både mentaliteten og slagrepertoaret på plass.

– Det er viktig for ham å komme med på PGA-touren neste sesong og det tror jeg han har gode muligheter for gjennom spill de tre kvalifiseringsturneringene, sa Haugsrud til NTB.

– Jeg er ganske trygg på at han klarer det, men så det idrett da og alt kan skje. Vi så jo Federer misse to matchballer i egen serve i Wimbledon-finalen, sa Haugsrud.

En annen norsk spiller som kjemper om innpass på PGA-touren, er Kristoffer Ventura. Hans muligheter er derimot noe bedre ettersom han vant en mindre turnering, rangert under PGA-touren. Han er for tiden blant de 25 beste på den pengelisten. Det gir også rett til PGA-spill i 2020.

(©NTB)