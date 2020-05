NFF fremskynder treningsstart for 1. divisjon og Toppserien

Norges Fotballforbund har besluttet at 1. divisjon og Toppserien kan starte med treninger to uker tidligere enn først planlagt.

Pål Bjerketvedt og NFF fremskynder treningsstart for flere ligaer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding tirsdag.

Klarsignalet gis med utgangspunkt i de gode erfaringene som er gjort med oppstart for trening i Eliteserien – samt etter innspill og ønske fra ligaforeningene og klubbene i både 1. divisjon og Toppserien.

– Det vil si at klubbene i de nevnte ligaene vil kunne starte med fotballtrening tidligst førstkommende mandag, 25. mai. Dette er selvsagt under forutsetning av at NFFs protokoll for trening følges, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt.

– Vi opplever at klubbene er sterkt motiverte for å komme i gang neste uke og at det jobbes godt og konkret med å klargjøre det som skal til for å kunne sparke i gang, tilføyer han.

Kamper tidlig i juli

Opprinnelig skulle klubbene i 1. divisjon og Toppserien ha startet opp med treninger 8. juli.

Noen bestemt dato for oppstart av kamper er ikke klar, men NFF opplyser at den fremskyndede treningsstarten «innebærer at oppstart seriespill kan flyttes noe fram». Planen er første uken i juli.

I kvinnefotballen jubles det for mandagens vedtak.

– Det er veldig deilig og etterlengtet at vi endelig kan offentliggjøre en konkret dato for oppstart i Toppserien. Klubbene har gjort en kjempejobb med å gjøre seg klare til å håndtere det krevende smittevernsregimet, og det har gått raskere enn ventet, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

– Det er nok noen som ikke har alt på plass ennå, men det er likevel god tid til seriestart. Vi får en fin oppkjøringsperiode på nesten seks uker, noe som er godt å ta med seg etter lang tid uten kontakttrening, fortsetter hun.

Fornøyd Raja

Kulturminister Abid Raja gleder seg også over at flere ligaer kan starte opp for fullt.

– Jeg er veldig glad for at Toppserien for kvinner og OBOS-ligaen nå også snart får starte opp igjen, etter gode erfaringer fra oppstarten av Eliteserien. Jeg har hatt en god dialog med Norges Fotballforbund, og vært tydelig på at også kvinnefotballen må få starte opp innenfor gjeldende smittevernregler, sier statsråden.

Han har samtidig ingen nye datoer for oppstart innen breddefotballen.

NFF opplyser at oppstart for flere ligaer er avhengig av at det ikke lenger er nødvendig med de omfattende smittevernstiltakene og den strenge kontrollen som gjelder for den fasen man nå er inne i.