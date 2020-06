Fædrelandsvennen: Skålevik på vei til Start

Steffen Lie Skålevik (27) signerer trolig for Start i løpet av kort tid. Tre år etter han ble helt i Kristiansand.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Steffen Lie Skålevik ble en stor suksess i Start-drakten det halve året han var der. Her feirer han sammen med Daniel Aase, Espen Børufsen og Conor O’Brien. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

KRISTIANSAND: Etter det Fædrelandsvennen erfarer blir Steffen Lie Skålevik Start-spiller en av de nærmeste dagene.

Spissen spilte for Start høsten 2017, og ble en stor hit med ti mål på elleve kamper, og var en av hovedgrunnene til at Start rykket opp det året. Siden den gang har han spilt for Brann og Sarpsborg 08.

– Ingen kommentar, er det eneste sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 har å si når Fædrelandsvennen spør om Skålevik er aktuell for Start.

Det skal være snakk om et utlån for spissen, etter det Fædrelandsvennen erfarer. Aalesund skal også ha vært interessert i spilleren.

Start ønsker ikke å kommentere saken.

Les også «Sammenlignet med tidligere er dette en helt annen spillergruppe»

I 2016 var han Branns toppscorer i Eliteserien, med seks scoringer.

Han var høyaktuell for Tromsø tidligere i vinter, men skal selv ha takket nei til 1.divisjonsklubben.

Start sliter med skader både på Martin Ramsland og Adeleke Akinyemi, og har med det Mathias Bringaker, Kevin Kabran og unge Kristian Lien som spissalternativer.

Verken Skålevik eller hans agent Stig Lillejord har besvart våre henvendelser.

Skålevik kan få sin første kamp for Start mot nettopp Sarpsborg 08 når lagene møtes til treningskamp onsdag.

VIDEO: Se hvordan det gikk da Skålevik hadde fiskekonkurranse mot Fløy sist han var i Start.