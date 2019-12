Ladet opp til suksesshelgen med å ikke ha kontakt med omverdenen: – Ser ut som det fungerer

Tiril Eckhoff forsvarte ledelsen fra sprinten og gikk inn til sin tredje strake verdenscupseier på jaktstarten i franske Le Grand Bornand lørdag.

Ingrid Tandrevold og Tiril Eckhoff fikk igjen mye å juble for under verdenscupen i Frankrike. Foto: Kerstin Joensson / AP

Fossum-løperen vant foran klubbvenninnen Ingrid Landmark Tandrevold, som dermed overtok ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

Selv med to bomskudd var Eckhoff suveren på jaktstarten. Hun avgjorde langt på vei løpet da hun klarte seg med ett bomskudd på tredje skyting og gikk ut med 45 sekunders forsprang til Tandrevold.

Tre strake for Eckhoff

På siste skyting var Eckhoff iskald da hun dunket ned alle blinkene og sikret en overlegen seier.

– Jeg er veldig fornøyd med siste stående. Jeg hadde en del flaks i dag. Å dele dette med Ingrid er fenomenalt, gliste Eckhoff i seiersintervjuet med arrangøren.

Dette var hennes tredje strake seier i verdenscupen og den niende totalt.

– Jeg vet ikke hva som skjer selv. Jeg hadde en dårlig serie på liggende, og det var tøft å gå i dag, jeg gikk alene hele veien. Jeg har aldri gjort det før, sa Eckhoff til NRK.

Tiril Eckhoff vant sitt tredje skiskytterrenn på en uke. Foto: Kerstin Joensson / AP / NTB scanpix

Tandrevold i tet

Tandrevold var også sterk med fullt hus på siste skyting, og hun gikk ut med noen sekunders forsprang til sveitseren Lena Häcki og den regjerende verdenscupvinneren Dorothea Wierer.

Det endte med at Tandrevold tok 2.-plassen og overtok ledelsen i sammenlagtcupen foran Wierer. Hun har tre poengs forsprang til italieneren.

– Jeg tror ikke noe på det før jeg eventuelt ser den (leder) trøyen i morgen. Nå blir det for mye for meg. Jeg har aldri vært best på noe, men er ganske bra til å sy sammen mange små ting, sa Tandrevold til NRK.

Fakta Verdenscupen sammenlagt 1. Ingrid Landmark Tandrevold (253 poeng) 2. Dorothea Wierer (250 poeng) 3. Tiril Eckhoff (227 poeng) ... 13. Marte Olsbu Røiseland (136 poeng) 18. Karoline Knotten (111 poeng) 43. Thekla Brun-Lie (39 poeng) 53. Synnøve Solemdal (24 poeng)

Trener: – Ser ikke mange som kan utfordre

Nærmest direkte etter rennet dro Tandrevold og Eckhoff tilbake til laghotellet i de franske alpene. Der har de ikke mobildekning, forteller landslagstrener Sverre Waaler Kaas til Aftenposten.

– Det er lite kontakt med omverdenen. Det ser ut som om det fungerer, sier han lattermildt.

Han er ikke overrasket over at de to Fossum-løperne opplever suksess samtidig.

– De trener mye sammen, og på trening utfordrer de hverandre og tar steg sammen. Når den ene får det til, så kan det smitte over på andre. Marte (Olsbu Røiseland) var kanskje den som dro det i fjor. Nå er det tre som begynner å bli stabile. Det gir en bra giv i hele gruppen, forteller han.

Kun 6 av i alt 24 verdenscuprenn er unnagjort denne sesongen, men Kaas mener at elevene allerede har vist at de vil være med å kjempe om sammenlagtseieren helt til slutt.

– Sånn som de går nå, så er det ikke noe tvil om det. Ingrid har fem løp på rad topp seks og Tiril har tre seire på rad. Hvis man er i den stimen og fortsetter på dette nivået, så ser jeg ikke så mange som kan utfordre dem. Da er det bare 3–4 andre som er i nærheten, mener han.

PS! Søndag går siste renn før jul for skiskytterne med fellesstart for kvinner og menn i franske Annecy.

Publisert: Publisert 21. desember 2019 15:33 Oppdatert: 21. desember 2019 17:21

