Her er ti fotballcomeback vi husker godt

Starts prestasjon mot Lillestrøm kommer vi til å huske lenge. Men det finnes flere kamper med mye dramatikk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Starts Afeez Aremu og Kevin Kabran jubler etter kvalikdramaet mot Lillestrøm på Åråsen onsdag kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Martin Ramslands tre scoringer på seks minutter mot Lillestrøm onsdag kveld sørget for et kvalikdrama uten like på Åråsen. Romerikingene ledet 4–0 og så ut til å ha full kontroll, men sørlendingene ville det annerledes.

Ramslands hat trick mellom det 76. og 82. spilleminutt sendte Start tilbake til Eliteserien, mens Lillestrøm må ta den tunge veien ned til 1.-divisjon.

LES MER OM KAMPEN HER: Start måtte ha tre mål – så snudde de skjebnekampen med ellevilt comeback

Men Start er langt ifra det første laget som har slått tilbake da det så ut til å være over. Her er ti andre minneverdige comeback.

Ajax – Tottenham 2–3 (3–3 sammenlagt), 2019:

Semifinalen i Champions League i 2019 ble et drama. I det første oppgjøret vant nederlenderne 1–0 på Tottenham Hotspur Stadium. Og da hjemmelaget på Johan Cruijff Arena åtte dager senere ledet 2–0 til pause, så virket det meste avgjort. Matthijs de Ligt og Hakim Ziyech sørget for scoringene.

Men i 2. omgang var det Tottenhams Lucas Moura som stjal showet. Før det var spilt et kvarter hadde han scoret to ganger, og nå trengte London-laget kun én scoring for å være klar for finalen på bortemålsregelen. Og den scoringen kom på overtid – signert Lucas Moura.

Det ble imidlertid 0-2-tap i Champions League-finalen mot Liverpool.

Daværende Spurs-trener Mauricio Pochettino jubler i eufori etter klubbens utrolige comeback mot Ajax. Foto: MATTHEW CHILDS, REUTERS

Manchester United – Bayern München 2–1 (0–1), 1999.

Bayern München fikk en drømmestart på Champions League-finalen i Barcelona. Etter kun seks minutter scoret Mario Basler på et lurt frispark, som lurte Peter Schmeichel i United-buret. I andre omgang traff Basler stolpen etter en utsøkt chip, men United, som hang i tauene, slapp med skrekken.

Mot slutten av kampen gjorde Sir Alex Ferguson to bytter. Først inn med Teddy Sheringham, så inn med Solskjær. Ett minutt på overtid fikk United hjørnespark, og innbytter Sheringham fikk styrt skuddet til Ryan Giggs ned i hjørnet bak Oliver Kahn. United hadde utlignet, og det gikk mot ekstraomganger.

Så var det Solskjærs tur til å skrive historie. Nordmannen skaffet United hjørnespark tre minutter på overtid. David Beckham slo inn, Sheringham stusset ballen videre på bakerste stolpe. Der dukket Solskjær opp og sikret seieren for United, i tillegg til en legendestatus i klubben.

Ole Gunnar Solskjær jubler etter å ha scoret vinnermålet i Champions League-finalen mot Bayern München i 1999. Foto: REUTERS

Tottenham – Manchester City 3–4 (3–0), 2004:

Tottenham gikk til pause med en 3–0-ledelse. Denne gangen i FA-cupen mot Manchester City, og de skulle spille de siste 45 minuttene med én mann mer etter at Joey Barton hadde snakket på seg sitt andre gule kort i pausen. Men de hvite fra Nord-London klarte ikke å holde på ledelsen.

Sylvain Distin og Paul Bosvelt sørget for reduseringene før Shawn Wright-Phillips utlignet. Like før slutt headet Jonathan Macken inn vinnermålet for City, som gikk videre til neste runde. En del av æren for det hadde Arni Gautur Arason, som sto en fantastisk 2. omgang for City.

Macken jubler sammen med de tilreisende bortesupporterne etter vinnermålet mot Tottenham. Foto: JED LEICESTER, REUTERS

Liverpool – Barcelona 4–0 (4–3 sammenlagt), 2019:

Det ble en elektrisk aften på Anfield denne maikvelden. Seks dager tidligere hadde Barcelona slått Liverpool 3–0 hjemme på Camp Nou i den første semifinalen i Champions League.

Divock Origi ga hjemmelaget en kjempestart i returkampen i England med sin scoring etter sju minutter. 1–0 var også pauseresultatet, og de aller fleste trodde og regnet med at det spanske storlaget hadde full kontroll. Men så scoret Georginio Wijnaldum to kjappe mål i det 54. og 56. spilleminutt. Og da Origi satte inn kveldens fjerde scoring drøye ti minutter før full tid, var comebacket fullført.

Liverpool var klar for Champions League-finalen, som de senere vant 2–0.

Divock Origi jubler sammen med resten av Liverpool-laget etter at belgieren nettopp har scoret det avgjørende 4–0-målet på Anfield. Foto: PHIL NOBLE, REUTERS

AC Milan – Liverpool 3–3 (3–0), 2005:

Milan startet best mot Liverpool i Champions League-finalen i Istanbul. Iallfall de første 45 minuttene. Mål fra Paolo Maldini og Hernan Crespo x 2 sørget for 3–0 til pause, og en ny triumf for Milano-laget. Trodde man.

Men Liverpool hadde andre planer. På seks magiske minutter utlignet de italienernes ledelse etter mål fra Steven Gerrard, Vladimir Smicer og Xabi Alonso. Kampen gikk til straffesparkkonkurranse, hvor Liverpool fullførte det utrolige comebacket og vant.

Liverpool kunne løfte Champions League-finalen etter et utrolig comeback i Istanbul. Foto: Darren Walsh / X01095

Tottenham – Manchester United 3–5 (3–0), 2001:

En av Premier Leagues mest utrolige kamper. Tottenham startet friskt og tok ledelsen ved Dean Richards. Like før pause kom to nye mål fra Les Ferdinand og Christian Ziege.

Det lå an til seier på White Hart Lane, men kun to minutter ut i andre omgang kom reduseringen fra Andy Cole og Manchester United. De hadde slått tilbake mange ganger tidligere, men de kunne vel ikke klare dette? Jo da. Mål fra Laurent Blanc, Ruud van Nistelrooy, Juan Veron og David Beckham sikret mesterne seieren 5–3. Etter kampen skyldte Glenn Hoddle på en for stor ledelse inn til pause, antagelig som den eneste manageren i historien.

David Beckham og Ruud van Nistelrooy jubler for nederlenderens 5–3-scoring mot Spurs. Foto: FERRAN PAREDES, REUTERS

Molde – Lillestrøm 3–3 (3–0), 2010:

Det så ut til å bli en flott dag for Molde. Med godt med tilskuere på plass på Aker Stadion hadde de en 3–0-ledelse etter scoringer av Baje Djiby Fall (2) og Aksel Berget Skjølsvik, og klokken hadde nettopp tikket over 89 minutter. Det måtte bli tre poeng.

En redusering fra Frode Kippe i det 89. minutt så bare ut til å bli en ripe i lakken på et flott resultat. Men ett og et halvt minutt på overtid slo LSK til igjen. Edwin stjal ballen på midtbanen, fosset nedover venstrekanten og la inn til Tarik Elyounoussi, som satte inn 2–3. Og noen sekunder over overtiden fikk Lillestrøm corner. Gjestene flyttet opp alle mann i jakt på utligning. Ballen havnet hos Anthony Ujah, som satte inn 3–3 for Lillestrøm.

Anthony Ujah jubler etter å ha scoret 3–3-målet mot Molde i 2010. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Barcelona-PSG 6–1 (6-5 sammenlagt), 2017:

PSG rundspilte et Barcelona-lag med Messi, Neymar og Suarez på hjemmebane i Paris i den første åttedelsfinalen i Champions League. Franskmennene vant hele 4–0, men i returkampen skulle man bli vitne til et av tidenes comeback i turneringens historie.

Da Messi scoret på straffe etter 50 minutter, ledet Barca 3–0. Deretter stilnet Edinson Cavani hjemmepublikumet med en redusering etter timen spilt. Barca trengte tre mål, og på slutten av kampen våknet Neymar. Brasilianeren vartet først opp med et nydelig frisparkmål før han tok ansvar og scoret på et omdiskutert straffespark ett minutt på overtid.

Da klokken gikk mot 95 minutter chippet Neymar ballen inn på bakerste stolpe, der høyreback Sergi Roberto dukket opp og skled inn vinnermålet. Comebacket var et faktum.

Barcelona feirer Sergi Robertos 6–1-scoring. Foto: Albert Gea, Reuters

Besiktas – Vålerenga 3–3 (3–0), 1998:

Etter 1–0 hjemme dro Vålerenga til Tyrkia for å kare seg videre til kvartfinalen i cupvinnercupen. Men det så mørkt ut etter at Besiktas tok ledelsen etter syv minutter. Og like før pause satte hjemmelaget inn både 2–0 og 3–0. Knut Henry Haraldsen reduserte for Vålerenga etter 64 minutter, og tre minutter senere scoret Kjell Roar Kaasa etter et gjennomspill av John Carew.

Nå var det VIF som ville gå videre på bortemålsregelen. Og seks minutter senere var det Kaasas tur til å spille fri Carew, som rundet keeper og satte inn 3–3. Det satte punktum for ni fantastiske minutter som sikret kvartfinaleplass.

Lars Tjernås kaster opp i luften av VIF-spillerne etter comebacket mot Besiktas. Foto: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX

Ungarn – Vest-Tyskland 2–3 (2–0), 1954:

Ungarn kom til VM i 1954 som soleklare favoritter, et stempel de hadde levd opp til. I gruppespillet kjørte de over vesttyskerne med hele 8–3. Da de to lagene møttes i finalen, var det få som forventet seg en jevn kamp. Og det så tidlig ut som de ville bli en reprise av 8–3-kampen. Ferenc Puskas og Zoltan Czibor scoret ett mål hver og sørget for at Ungarn ledet 2–0 etter bare åtte minutter.

Man ventet på flere scoringer fra favorittene, men de kom aldri. Istedenfor slo vesttyskerne tilbake i det som har fått navnet «Mirakelet i Bern». Tyskerne både reduserte og utlignet før Helmut Rahn satte inn vinnermålet mot slutten av kampen i en av VM-historiens mest sjokkerende seiere.

Men det historiske comebacket skinner ikke like sterkt den dag i dag. Det har kommet ut rapporter i ettertid om Vest-Tysklands bruk av doping, hvor det kom frem at spillertroppen ble systematisk dopet med injeksjoner, noe spillerne trodde var vitaminer, i forkant av mesterskapet i Sveits.

Helmut Rahn (med armene i været) jubler etter 2–2-scoringen hans i VM-finalen. Rahn ble senere matchvinner. Foto: AP / NTB scanpix