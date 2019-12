Ellevilt drama i lynsjakk-VM: Magnus Carlsen mester etter historisk omspill

Magnus Carlsen (29) vant mot Hikaru Nakamura.

Magnus Carlsen kan ta sin andre VM-tittel på kort tid. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Etter to dager og 21 spilte partier var det dødt løp mellom Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura. Dermed måtte VM i lynsjakk avgjøres med omspill. I det første av to lynsjakkpartier ble de to enige om remis. Det var fortsatt uavklart før det siste partiet. Der fikk nordmannen tidlig et overtak tidsmessig og presset Nakamura. Han ga til slutt opp, dermed er Magnus Carlsen verdensmester.

– Vant i stor stil

– Jeg gjorde en «fingerfeil», jeg slo ut løperen hans da jeg hadde tenkt å slå ut bonden. Jeg spilte veldig rolig etter det og tenkte at det ble armageddon. Jeg ofret et par bønder og visste ikke hvordan det ville gå. Heldigvis gjorde han feil, og jeg vant i stor stil, sa verdensmesteren til NRK etter seieren.

Magnus Carlsen er nå regjerende verdensmester i langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk.

– En enorm lettelse å ha vunnet denne finalen, det ville vært veldig surt dersom dette skulle glippe til slutt, sa Carlsen.

Far Henrik Carlsen sa at sønnens humør var bra før omspillet.

– Jeg tror han var en større optimist enn meg.

Historisk

Før de to siste partiene ledet Magnus Carlsen ett poeng foran Hikaru Nakamura. Carlsen spilte remis, mens amerikaneren Nakamura vant sitt 20. parti.

Dermed ledet Carlsen med et halvt poeng før det siste og avgjørende partiet. Der møtte Carlsen kineseren Yu Yangyi, mens gullrival Hikaru Nakamura møtte aserbajdsjaneren Rauf Mamedov.

Carlsen kamp endte med remis, og han var dermed sikret minst omspill, avhengig av resultatet i Nakamuras kamp. Amerikaneren vant, og både han og Carlsen endte med 16,5 poeng. Dermed ble det omspill for første gang i VM-historien.

Hvis kampen om VM-tittelen ikke er avgjort etter to partier med omspill, blir det spilt armageddonsjakk (se fakta).

Det første partiet i omspillet endte med remis. Carlsen, med storte brikker, hadde på et tidspunkt en stor fordel, men klarte ikke å utnytte det. Nakamura hadde senere også gode muligheter, men heller ikke han klarte å sette inn støtet.

Fakta Dette er armageddonsjakk Spiller med hvite brikker får litt mer tid enn spilleren med svarte brikker. (Det blir regnet som en fordel å spille med hvitt. Det er hvit som har første trekket i kampen.) Spilleren med sort får litt mindre tid, men vil vinne kampen dersom han eller hun klarer å forsvare seg slik at de oppnår remis. Armageddon er siste utvei for å avgjøre VM-kamper.

Drama og krangel

Den regjerende verdensmesteren ble tilkjent seieren i dagens tredje siste parti i lynsjakk. Det var full forvirring om reglene og hva som ble resultatet, men til slutt ble Carlsen tilkjent seieren mot Alireza Firouzja, supertalentet fra Iran.

Det likte 16-åringen, som vanligvis er sjenert og lavmælt, svært dårlig, og han havnet i en krangel med hoveddommeren etterpå.

– Dette er meningsløst av Firouzja, han må bare slutte med dette tullet, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

I et intervju med NRK, forklarte hoveddommeren hva diskusjonen handlet om:

– Resultatet blir stående, han (Firouzja) aksepterte det. Det han klaget på, er at motstanderen (Magnus Carlsen) snakket høylytt på norsk da Firouzja bare hadde ett sekund igjen. Han har lagt inn en klage, så får vi se.

Klagen avvist

Noen minutter senere sa hoveddommeren at klagen ble avvist. Det er uvisst hva som ville blitt følgen hva som ville blitt resultatet hvis klagen hadde blitt tatt til følge.

NRKs bilder viser at Carlsen kom et norsk kraftuttrykk underveis i partiet, men det var lenge før tidspunktet Firouzja hevder.

Torstein Bae forklarte under kanalens sending hvordan Carlsen ble tilkjent seieren, selv om han i utgangspunktet ikke hadde nok brikker til å sjakkmatte Firouzja. Carlsen var nemlig i kjempetrøbbel helt til iraneren veltet en av brikkene sine.

– Han kan "selvmatte". Da konstruerer han en potensiell sekvens som ender med sjakkmatt.

Med andre ord: Firouzja hadde nok brikker til å sette seg selv i problemer. Det ville aldri skjedd i praksis, mente Bae, men slik er reglene.

Ledet

– Jeg synes det går ganske bra. Det er tøff motstand og jeg møter mange gode spillere. Men jeg har fått stort sett maksimalt ut av det, sa Magnus Carlsen til NRK da tre partier gjensto.

Han synes han spiller bedre sjakk i dag sammenlignet med søndagens 12 partier.

– Men jeg møter tøffe motstandere, så det er ikke så lett, sa Carlsen.

Magnus Carlsen storspilte på den første dagen i mesterskapet. Etter 12 av 21 partier søndag, ledet Carlsen med et halvt poeng. Med ti poeng tangerte han sin egen førstedagsrekord.

To andre nordmenn, Johan Sebastian Christiansen og Aryan Tari, deltar også i VM. De endte begge med 11 poeng.

